La superstar sénégalaise de TikTok, Khaby Lame, obtient la nationalité italienne

Khaby Lame, 22 ans, né au Sénégal, est devenu une superstar des réseaux sociaux, notamment pour ses vidéos muettes pleines d'humour. Il les poste depuis 2020 sur la plateforme TikTok où il compte désormais près de 150 millions d'abonnés, un record mondial ! Mais, bien qu'ayant grandi depuis sa plus tendre enfance dans la banlieue de Turin à Chivasso, il n'a obtenu la nationalité italienne que ce mercredi 17 août.

Avec notre correspondante à Rome, Anne Le Nir

Khaby Lame se déclare très fier d'être enfin devenu un citoyen italien. L'influenceur le plus suivi du monde sur TikTok vit en effet dans le nord de la péninsule depuis l'âge d'un an. Mais, en Italie, les enfants nés de parents étrangers ne peuvent entamer les démarches pour obtenir la nationalité italienne qu'à partir de l'âge de 18 ans. Et le projet de réforme, pour accorder le droit du sol aux enfants mineurs issus d'une famille étrangère, est bloqué depuis la chute du gouvernement Draghi.

Fortement soutenu par le Parti démocrate et ses alliés, ce projet pourrait ne jamais voir le jour, car la coalition de droite et d'extrême-droite est en tête des intentions de vote pour les législatives prévues le 25 septembre. Or, les partis souverainistes promettent de stopper les flux migratoires et de préserver le droit du sang.

Mais qui sait si Khaby Lame ne profitera pas de sa célébrité pour défendre les droits d'un million de mineurs considérés comme des étrangers alors qu'ils se sont parfaitement intégrés en Italie.

