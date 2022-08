Le dialogue Serbie-Kosovo dans l'impasse à Bruxelles, les discussions vont continuer

Aleksandar Vucic, président serbe, et Albin Kurti, Premier ministre kosovar, lors d'une conférence de presse, au siège de l'OTAN à Bruxelles, le 17 août 2022. © Montage RFI/REUTERS/Johanna Geron

Après s'être invectivés, ignorés puis accusés mutuellement pendant plus d'un an, le président serbe Aleksandar Vucic et le premier ministre kosovar Albin Kurti se sont rencontrés ce jeudi 18 août à Bruxelles. Les Européens, Américains et l'Otan souhaitent relancer le dialogue entre les deux parties. La rencontre n'a pourtant abouti à aucun accord.