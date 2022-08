Royaume-Uni: Londres paralysée par une grève des transports pour de meilleurs salaires

Ce 18 août 2022, les transports ferroviaires londoniens ont été paralysés par la plus importante grève depuis 30 ans. © TOBY MELVILLE/REUTERS

Le métro de Londres et les trains britanniques sont paralysés par la plus importante grève depuis 30 ans. Depuis le début de l’été, les perturbations se multiplient. Face à l'inflation galopante, les salariés du secteur ferroviaire réclament une revalorisation des salaires en phase avec l'inflation, qui a atteint en juillet 10,1% sur un an.