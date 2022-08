Royaume-Uni: une victime présumée du footballeur Benjamin Mendy témoigne

Le procès de Benjamin Mendy se poursuit au Royaume-Uni avec le témoignage de la deuxième plaignante, présente devant la cour pour répondre au contre-interrogatoire. La jeune femme accuse le joueur français de viols lors d'une soirée d'octobre 2020.

Avec notre correspondante à Londres, Sidonie Gaucher

C’est derrière un rideau noir, qui la protège du regard des accusés, que la deuxième plaignante répond aux questions de la cour. La première victime présumée, appelée « Woman One », avait préféré la vidéo, pour accuser le footballeur de tentative de viol. Cette fois-ci, « Woman Two » vient en personne accuser le sportif.

Elle affirme dans sa déposition que le footballeur lui a subtilisé son téléphone portable. Voulant le récupérer, elle le suit dans sa chambre. La porte, dotée d’un système de reconnaissance d’empreintes digitales, se referme derrière eux. Comme pour la première plaignante, Mendy aurait assuré ne pas vouloir lui faire de mal et simplement la voir nue, avant de la violer à trois reprises. Il l’aurait jugée « trop timide » et, devant ses résistances, se serait vanté d’avoir « couché avec 10 000 femmes ».

Huit viols

Âgé de 28 ans, le défenseur français, suspendu depuis un an par Manchester City, comparaît pour huit viols, une tentative de viol et une agression sexuelle contre sept femmes. L'accusation l'a présenté comme un « prédateur » ayant abusé de victimes « vulnérables, terrifiées et isolées ». Il risque la prison à perpétuité.

