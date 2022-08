À Athènes, des heurts dans la tentative d’évacuation de l’un des derniers camps de réfugiés

Au final, sur les près de 700 occupants de ce camp d’Eleonas, seule une trentaine de personnes a pour l’instant été évacuée. Selon le ministère des Migrations, ce processus d’évacuation devrait toutefois être achevé d’ici à la fin de l’année.

Avec notre correspondant à Athènes, Joël Bronner

Sur Twitter, le ministre grec des Migrations Notis Mitarakis décrit d’abord la situation générale. « En coopération avec la municipalité d’Athènes, écrit-il, nous procédons à la fermeture du camp d’Eleonas, à mesure (…) qu’il y a des places disponibles dans d’autres structures existantes ». « Malheureusement, déplore ensuite le ministre, un petit nombre de migrants et des groupes qui les soutiennent tentent de dynamiter [c]e mouvement ».

Face à cette fermeture annoncée, depuis la veille, aux cris de « no close », non à la fermeture, un certain nombre de résidents, s’opposent en effet à leur évacuation de ce camp urbain, en banlieue d’Athènes, vers d’autres structures plus isolées et plus fermées. À l’image des propos de cette habitante, relayée par des vidéos filmées sur place : « Elaionas ne doit pas fermer. Elaionas, c’est ma maison ! Si vous fermez Eleonas, vous allez avoir des problèmes. »

À l’aube du jour suivant, ce jeudi, vers 5 heures du matin, des heurts ont éclaté, après que la police grecque a d’abord a enlevé les barricades que les résidents avaient érigées au niveau des entrées. Les forces antiémeutes ont ensuite notamment fait usage de gaz lacrymogène pour éloigner les migrants comme les militants solidaires.

En parallèle du développement des camps sur les îles, Eleonas a été le premier camp de réfugiés à ouvrir en Grèce continentale. C’était il y a sept ans, en août 2015, au cœur de la crise migratoire européenne.

