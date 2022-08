À la Une: Kosovo-Serbie, à Bruxelles, la rencontre «de la dernière chance»?

REVUE DE PRESSE DES BALKANS

Une revue de presse en partenariat avec le Courrier des Balkans.

L’Otan est prête à intervenir dans le Nord du Kosovo, a assuré Jens Stoltenberg, le Secrétaire général de l’Alliance, qui a reçu le Premier ministre kosovar Albin Kurti et le Président serbe Aleksandar Vučić en préambule d’une rencontre de la dernière chance à Bruxelles, sous l’égide de l’UE qui espère une reprise du dialogue. Depuis un an, le Nord du Kosovo est en effet redevenu le théâtre de fortes tensions entre Belgrade et Pristina, alimentées par les déclarations outrancières des deux parties. La guerre en Ukraine fait même craindre le retour d’un conflit armé. Une désescalade est-elle possible ? Entre la Russie et l’Otan, le jeu risqué de Kurti et Vućič.

Trois jours de deuil national ont été décrétés à Cetinje après la tragédie qui a frappé la capitale historique du Monténégro. Le 12 août, vers 15h30, un homme a ouvert le feu, tuant dix personnes, dont deux enfants, avant de trouver lui-même la mort. Une semaine après le massacre, le pays est encore sous le choc. Après la période de deuil, de nombreuses questions se posent sur les responsabilités de la police, notamment son manque de coordination et son intervention tardive.

Le journalisme croate en deuil

Arrêté par les forces russes en mai dernier alors qu’il tentait de fuir le siège de Marioupol, Vjekoslav Prebeg, engagé volontaire croate dans l’armée ukrainienne, aujourd’hui détenu à Donetsk, risque la peine de mort. Les Croates seraient les étrangers les plus nombreux à se battre en Ukraine. Toujours en Croatie, le journalisme est en deuil. Vladimir Matijanić était l’une des plumes les plus respectées de son pays. Dans ses enquêtes fouillées, il étrillait les méfaits des caciques du HDZ en Dalmatie, où il avait toujours vécu. Son décès des suites du Covid-19 fait polémique : malgré sa maladie auto-immune, les médecins ont à neuf reprises refusé de l’hospitaliser.

La communauté juive de Macédoine du Nord fustige le révisionnisme bulgare après qu’une association culturelle bulgare d’Ohrid a pris le nom du roi Boris III, qui s’était rallié à l’Allemagne nazie. Au printemps, le scandale était venu de Bitola, où le club bulgare local a pris le nom d’un collaborateur notoire, aussi connu pour nier l’existence de la nation macédonienne. Ces dernières années, quand on parle de Skopje, la capitale macédonienne, c’est surtout pour s’inquiéter de sa terrible pollution atmosphérique ou critiquer le gigantesque projet néo-antique Skopje 2014, aussi kitsch que nébuleux. Pourtant, après le grand séisme de 1963, les autorités ambitionnaient d’en faire une métropole tournée vers l’avenir. 59 ans plus tard, les espoirs déçus de Skopje.

Ouverture du Sarajevo Film Festival

No Place for You in Our Town, le documentaire du réalisateur bulgare Nikolay Stefanov, figure parmi les favoris de sa catégorie cet été au Sarajevo Film Festival. Une plongée brute dans l’univers des ultras du club de la ville minière de Pernik, le Lens de Bulgarie. Également en compétition au Sarajevo Film Festival, Museum of the Revolution, le dernier documentaire du cinéaste serbe Srđan Keča nous emmène à Novi Beograd dans les ruines d’une utopie yougoslave, un musée qui n’a jamais vu le jour, où vit aujourd’hui une petite communauté rom.

Ouverte en 1924 à Tirana par Mustafa Reka, la fameuse pâtisserie des loukoums Axhëm et du sirop du roi Zog est maintenant gérée par ses deux arrière-petits-fils, Enes et Sidit Reka. Une petite entreprise familiale qui régale les gourmands et dont les délices racontent un siècle d’histoire(s) de l’Albanie.

