Polémique en Italie après l’appel de Dmitri Medvedev à «punir» le gouvernement aux élections

La plupart des commentateurs et de la classe politique ont interprété le message de Dmitri Medvedev comme un appel à élire la coalition de la droite et extrême-droite, formée par Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni et Matteo Salvini, ici lors d'un meeting à Rome le 19 octobre 2019. © Andrew Medichini / AP

À un peu plus d'un mois des élections générales en Italie du 25 septembre, l’ex-président russe Dmitri Medvedev a appelé jeudi 18 août les Européens à « punir » leurs gouvernements « stupides ». Semblant soutenir la coalition de droite et d'extrême droite, qui regroupe Forza Italia de Silvio Berlusconi, Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni, et la Ligue de Matteo Salvini, ses propos ont suscité la polémique, certains dénonçant une « ingérence ».