Ukraine: Zelensky critiqué après ses déclarations au Washington Post au sujet de l'invasion russe

Jusque-là incontesté, Volodymyr Zelensky voit les critiques émergées sur les réseaux sociaux depuis ses dernières déclarations au Washington Post sur l’invasion russe. AP

Volodymyr Zelensky serait de plus en plus contesté en Ukraine, selon le Washington Post. En début de semaine, il a déclaré au journal américain qu'il avait fait le choix de ne pas avertir sa population du projet d'invasion russe pour garantir la stabilité économique du pays et éviter que de nombreux Ukrainiens fuient le pays.