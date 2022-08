L'économie grecque n'est plus sous la «surveillance renforcée» de la Commission européenne

En Grèce, quatre ans après la fin d’un troisième et dernier plan de sauvetage international, c’en est à présent fini de la « surveillance renforcée » de l’économie du pays de la part de Bruxelles. Ce samedi 20 août représente ainsi une date symbolique sur le chemin de la sortie de la crise de la dette, qui aura ébranlé la Grèce pendant plus d’une décennie. Le pays, toujours fragile économiquement, n’en a pourtant pas fini avec les politiques d’austérité.

Publicité Lire la suite

Au cours de ce week-end estival marqué par la canicule, Kyriakos Mitsotakis, le Premier ministre grec, a une bonne nouvelle à annoncer à ses concitoyens. Cela tombe bien, l’année prochaine sera une année électorale et un scandale d’espionnage d’un opposant vient d’éclater au cœur de l’été, mettant l’homme d’État en difficulté. L’enthousiasme est donc d’autant plus de mise pour son adresse à la nation à propos de cette fin de la « surveillance renforcée » de l’économie grecque par la commission européenne, rapporte notre correspondant à Athènes, Joël Bronner.

« Ainsi s'achève un cycle de douze ans qui a apporté douleur aux citoyens, stagnation de l'économie et division de la société. (…) Aujourd'hui marque la fin des Mémorandums et de tout ce qui a été imposé en leur nom : impôts insoutenables et réductions des salaires et des retraites. Audits bancaires et hypothèques de biens publics, le Premier ministre. Dégradation de la Défense nationale, de l'Éducation publique et de la Santé. Mais aussi marginalisation de la position de la Grèce en Europe et dans le monde. Tout cela appartient heureusement au passé », a assuré Kyriakos Mitsotakis qui parle d’un « jour historique pour la Grèce et les Grecs ».

Une dette toujours à 180% du PIB

« La Grèce d'aujourd'hui est une Grèce différente », affirme encore le Premier ministre grec. « Nous avons une forte croissance et une baisse importante du chômage de 3% depuis l'an dernier et de 5% depuis 2019 » a-t-il aussi ajouté.

« La Commission reconnait que la Grèce a rempli l'essentiel de ses engagements de politique économique » envers l'Eurogroupe. Les réformes qu'elle a exigé d'elle ont été mise en œuvre malgré la pandémie de Covid et la guerre en Ukraine, a reconnu Bruxelles dans un communiqué. Les risques de contagion de la dette grecque aux autres pays membres qui ont tant affolé les investisseurs, ont « diminué de façon significative » se félicite la Commission.

La Commission européenne s'attend à une croissance de 4% cette année alors qu'en moyenne dans la zone euro elle devrait s'élever à 2,6%. Mais malgré l’optimisme affiché, les Grecs devraient sentir longtemps encore les effets d’une dette, qui représente toujours aujourd’hui 180% du PIB du pays et qui continue de peser sur son économie alors que son taux de chômage fait partie des plus élevés de la zone euro et son salaire minimum parmi les plus faibles.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne