Le yacht d'un oligarque russe va être vendu aux enchères à Gibraltar

Pour la première fois ce mardi, un yacht d'un oligarque russe sous le coup de sanctions à cause de la guerre en Ukraine sera vendu aux enchères à Gibraltar. Le bateau de luxe appartient au richissime dirigeant d'un géant de l'acier, TMK, fournisseur de Gazprom. Mais l'argent de la vente ne devrait pas aller à l'aide humanitaire pour les Ukrainiens, contrairement à ce qu'avaient suggéré plusieurs gouvernements européens, dont le Royaume-Uni.

Six chambres luxueuses, une piscine, un spa, une salle de sport ou encore une salle de cinéma... Voici à quoi ressemble le gigantesque yacht de l'oligarque russe Dmitry Pumpyansky. Un bateau estimé à 75 millions de dollars, détenu via une société écran domiciliée aux Îles Vierges britanniques.

Axioma, c'est le nom de ce navire, est immobilisé à Gibraltar depuis mars. Mais ce n'est pas le Royaume-Uni dont dépend Gibraltar, qui est à l'origine de la saisie, c'est la banque JP Morgan.

L'oligarque proche de Vladimir Poutine devait près de 20 millions de dollars à la banque américaine. Or, à cause des sanctions occidentales contre lui, JP Morgan n'a plus le droit de percevoir cet argent. Pour récupérer les fonds tout en respectant les sanctions, elle a donc demandé à Gibraltar la saisie de ce yacht de soixante-douze mètres de long.

La banque n'a pas précisé si elle donnerait une partie de cet argent pour l'aide aux réfugiés ukrainiens.

Une dizaine d'autres yachts, mais aussi des villas appartenant à des oligarques russes ont été saisis depuis le début de la guerre en Ukraine, mais aucun n'a été vendu aux enchères pour l'instant.

