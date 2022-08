Ukraine: d'après les renseignements britanniques, Vladimir Poutine perd la guerre de l'information

Jusqu'à aujourd'hui, Vladimir Poutine (notre photo) «a complètement perdu la guerre de l'information en Ukraine et en Occident», dit Sir Jeremy Fleming, le directeur de l’agence du renseignement et de la sécurité britannique (GCHQ).

Selon les renseignements britanniques, « Poutine a complètement perdu la guerre de l’information en Ukraine et en Occident ». Dans une tribune accordée au magazine The Economist, le directeur des services de renseignement (GCHQ) explique l’échec majeur de la Russie dans sa cyberguerre contre l’Ukraine.

Avec notre correspondante au Royaume-Uni, Sidonie Gaucher

« Jusqu'à présent, le président Poutine a complètement perdu la guerre de l'information en Ukraine et en Occident ». Ces mots, sont ceux de Sir Jeremy Fleming, le directeur de l’agence du renseignement et de la sécurité britannique (GCHQ). Il s'en félicite, dans une tribune accordée au magazine The Economist. Mais il ajoute cependant : « Nous ne devons pas sous-estimer la façon dont la désinformation russe se déroule ailleurs dans le monde ».

Pas de victoire dans le cyberespace

Près de six mois après son invasion de l’Ukraine, la Russie, selon lui, n'a pas réussi à gagner du terrain dans le cyberespace. Elle a utilisé les mêmes stratégies de désinformation en Syrie et dans les Balkans, et les services d’information ont pu les intercepter et agir à temps.

« Irresponsable et aveugle »

M. Fleming ajoute que, « comme pour son invasion terrestre, les plans de la Russie semblent avoir échoué. Son utilisation de cyberoutils offensifs a été irresponsable et aveugle ». De son côté, le président ukrainien exclut toute négociation de paix sans le retrait préalable des troupes russes.

