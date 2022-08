Après les orages meurtriers en Corse, la question des dégâts à réparer et de l'avenir à préparer

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est rendu en Corse le 19 août, ici dans un camping de Calvi, pour mesurer l'étendue des dégâts au lendemain d'une tempête fulgurante qui a fait cinq morts et des dégâts sur l'île.

Après la tempête qui a touché la Corse, au sud de la France, les communes et les particuliers commencent à faire le bilan matériel des intempéries. Le bilan humain est toujours de cinq morts. Le président de la République Emmanuel Macron a annoncé que l'état de catastrophe naturelle serait déclaré mercredi. Ce statut permet la prise en charge financière des dégâts par l'État et les assurances. Pour les villes touchées, c'est un soulagement même si les réparations vont coûter cher.

Publicité Lire la suite

Les rafales de vent à plus de 200km/h ne sont pas près d'être oubliées en Corse. Depuis vendredi, les maires comptent les nombreux dégâts dans leurs communes. Ange Pierre Vivoni est président de l'association des maires de Haute-Corse. Il se réjouit des aides de l'État et de l'exécutif régional Corse, même si elles ne suffiront pas.

« L'argent ne va pas arriver du soir au lendemain, il va falloir faire les travaux en urgence, et c'est l'avance de trésorerie. Par exemple, les bâtiments des communes sont pris en charge par nos assurances, mais pas les voiries. Les assurances des collectivités ne prennent pas par exemple les coulées de boue, les murs de soutènement effondrés, des routes défoncées... C'est l'État qui va prendre ça en charge et notre région. Et pour 20%, ce sera le contribuable de la commune qui va les payer. »

Pour lui, il faut repenser tout l'aménagement du territoire du bassin méditerranéen et se préparer aux futures catastrophes.

« Il faut arrêter de planter des pins à côté des villas, dans les campings. Ca fait de l'ombre, ça fait joli, mais après ça fait des catastrophes aussi. Si l'on ne prépare pas l'avenir maintenant, nous aurons à déplorer d'autres victimes. »

Ange Pierre Vivoni souhaite aussi que la population soit mieux former pour se protéger des grosses intempéries. Il en est certain : à cause du changement climatique, cette tempête n'est pas la dernière qui frappera la Corse.

« Paradoxe »

Il y a « un travail sur le moyen-long terme de nettoyage de la côte des bateaux échoués », avant « qu'ils ne deviennent un danger avec des débris flottants en mer ou un facteur de pollution », a indiqué à l'AFP vendredi le porte-parole de la préfecture maritime.

« Le paradoxe (...) c'est qu'on se réjouissait de cette pluie annoncée car elle allait faire reculer les risques d'incendies », a déploré Gilles Simeoni, président du conseil exécutif de Corse, vendredi matin sur Radio Classique, regrettant « une situation totalement imprévisible ».

► À réécouter : Orages meurtriers en Corse: «Ces phénomènes sont extrêmement difficiles à prévoir»

Arrivé en Corse jeudi après-midi, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est rendu vendredi matin à Calvi dans un camping sinistré, après une visite matinale au chevet de plusieurs blessés à l'hôpital d'Ajaccio. Il a promis une reconnaissance mercredi de l'état de catastrophe naturelle et la mise en place d'un « guichet unique » pour que les entreprises affectées puissent « toucher très rapidement leur assurance ».

Soulignant que l'alerte météo de jeudi n'avait « pas permis de qualifier comme il le fallait ces vents » qui ont été « absolument exceptionnels », le ministre a annoncé une enquête de la Sécurité civile. « Nous avons des nouvelles plutôt rassurantes » des blessés « qui étaient entre la vie et la mort ou dont le pronostic vital était engagé », a-t-il affirmé.

Dans la crainte d'un nouvel épisode orageux dangereux, la Corse avait été placée une seconde fois en vigilance orange jeudi soir, avec une cellule interministérielle de crise activée.

Au total, quelque 12 500 personnes venant des différents campings de Corse avaient été « mises en sécurité » dans des écoles ou des centres sportifs pour la nuit de jeudi à vendredi, selon les préfectures.

(Avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne