Des foules de touristes italiens en pèlerinage dans le village de naissance de Mussolini

Des bustes à vendre à l'effigie du dictateur fasciste Benito Mussolini à Predappio, son lieu de naissance. © TIZIANA FABI/AFP

Depuis ces derniers jours, des foules de touristes italiens envahissent la petite ville de Predappio, située en Romagne, dans le Nord de l'Italie où est né Benito Mussolini, en 1883. Les commerçants font des affaires en or avec ceux qui savourent, à l'avance, la possible victoire de la coalition d'extrême-droite et de droite aux législatives prévues le 25 septembre.