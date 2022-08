Nicaragua: le pape appelle au dialogue après l'arrestation de l'évêque de Matagalpa

Au surlendemain de l'arrestation de l’évêque de Matagalpa par la police, le souverain pontife a lancé un appel au dialogue alors que l'Église catholique au Nicaragua est devenue l'une des cibles favorites du pouvoir.

Avec notre correspondant à Rome, Éric Sénanque

Sans condamner directement l’arrestation de l’évêque de Matagalpa et de huit autres catholiques, vendredi dernier, le pape François n’a néanmoins pas caché son inquiétude face à la répression du régime Ortega qui vise l’Église catholique au Nicaragua

« Je suis attentivement, avec préoccupation et douleur, la situation créée au Nicaragua… Je voudrais exprimer ma conviction et mon espoir que, par le biais d'un dialogue ouvert et sincère, l'on puisse encore trouver les bases d'une coexistence respectueuse et pacifique », a affirmé le pape.

Les relations entre l’Église nicaraguayenne et les autorités n’ont cessé de se détériorer depuis 2018 quand le président Daniel Ortega avait accusé les évêques de planifier « un coup d’État » en soutenant les aspirations à la démocratie.

En mars dernier, le pays avait rompu ces liens avec le Saint-Siège en expulsant le nonce apostolique à Managua, mais le Vatican continue de suivre avec attention la situation politique au Nicaragua. L’inquiétude du pape s’ajoute à celle de nombreuses voix de la communauté internationale, comme le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, qui samedi, dénonçait la répression des actions de la société civile tout comme celles de l'Église catholique.

