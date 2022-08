Printemps de Prague: les Tchèques donnent 1968 couronnes tchèques à l'armée ukrainienne

© Flickr CC BY ND 2.0 Cameron Adams

Ce 21 août marque l’anniversaire de l’invasion de la Tchécoslovaquie décidée par Moscou pour écraser en 1968 le Printemps de Prague et le mouvement de démocratisation. En souvenir de ce traumatisme national, les Tchèques ont décidé de donner de l’argent pour contribuer à l’effort de guerre ukrainien contre l’invasion russe.

Avec notre correspondant à Prague, Alexis Rosenzweig

1968 couronnes tchèques (CZK), l’équivalent de 80 euros : c’est la somme que de nombreux Tchèques ont décidé de donner symboliquement à la collecte organisée par l’ambassade d’Ukraine à Prague en vue d’acheter du matériel militaire pour l’armée ukrainienne. Cette collecte a déjà permis de réunir plusieurs dizaines de millions d’euros depuis fin février.

« Même durant le week-end, des dizaines et des dizaines de virements de 1968 couronnes ont été effectués », a indiqué l’ambassade ukrainienne sur les réseaux sociaux. 1968, comme cette année maudite pour les Tchèques et les Slovaques, quand, le 21 août, les armées du pacte de Varsovie ont écrasé le célèbre Printemps de Prague et signifié une occupation militaire qui ne s’est terminée que plus de 20 ans plus tard, après le départ du dernier soldat soviétique en 1991.

Proximité des conflits

Un concert intitulé NeverMore 68 (« Plus jamais 68 » en français) est organisé ce dimanche soir à Prague avec Brunettes Shoot Blondes, un groupe de rock ukrainien parmi les têtes d’affiche. Dans un discours vidéo commun, les chefs des gouvernements tchèque et slovaque, Petr Fiala et Eduard Heger, ont affirmé que cette histoire commune et que la proximité du conflit et des souffrances de civils justifiaient aujourd’hui le soutien actif à l’Ukraine et aux Ukrainiens.

Přestože se Česko a Slovensko rozdělily už před devětadvaceti lety a nyní fungují jako dvě samostatné země, bohatá společná historie nás stále spojuje.



To se týká i vzpomínky na 21. srpen 1968. K výročí jsme pro vás natočili s @eduardheger video. Podívejte se na něj, prosím. pic.twitter.com/Z7XVjBRqso — Petr Fiala (@P_Fiala) August 21, 2022

