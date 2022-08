Royaume-Uni: pas de poursuites pénales pour P&O Ferries après le licenciement de 800 marins

La justice britannique a annoncé, vendredi 18 août, que P&O Ferries ne sera pas finalement poursuivi. L’entreprise, qui assure la liaison maritime entre le port de Calais en France et celui de Douvres en Angleterre, avait, le 17 mars 2022, licencié brutalement près de 800 marins pour les remplacer par une main d'œuvre moins coûteuse. Une enquête civile est toutefois toujours en cours.

L'annonce du licenciement des marins de P&O ferries avait provoqué un véritable tollé et de fortes perturbations dans les transports transmanche au printemps dernier. Deux navires de la compagnie avaient été immobilisés et huit autres inspectés par les autorités britanniques. Le patron de Ferries P&O Peter Hebbkethwaite et celui de la maison mère DP World avaient été sommés de s'expliquer devant une commission parlementaire.

Remplacement brutal

L'entreprise avait en effet remplacé du jour au lendemain 786 marins sur 3 000 par des Colombiens et des intérimaires, payés en dessous du salaire minimum anglais soit moins de 1 940 euros brut mensuels pour des salariés de plus de 23 ans.

« Après une enquête pénale complète et solide sur les circonstances entourant les employés licenciés par P&O Ferries, nous avons conclu que nous n'engagerons pas de poursuites pénales », a indiqué un porte-parole du Service de l'insolvabilité, rattaché au gouvernement, dans un communiqué publié vendredi. L’agence est chargée notamment de poursuivre les auteurs d’infractions au nom du ministère des Entreprises.

Décision « profondément décevante »

Une décision « profondément décevante » pour les marins licenciés, a déploré le secrétaire général de Nautilus International, un syndicat qui représente les professionnels de la mer, Mark Dickinson. D’autant que « la société mère de P&O Ferries a annoncé des bénéfices records », a-t-il poursuivi.

Au sein du gouvernement et de l'opposition des voix s'indignent également et réclament une législation pour interdire ces pratiques abusives.

