Allemagne: le chancelier Olaf Scholz bat des records d'impopularité dans les sondages

Record d'impopularité pour Olaf Scholz en Allemagne. Le chancelier, arrivé au pouvoir en décembre 2021, n'est plus soutenu que par un quart de l'opinion. Les défis s'accumulent pour le successeur d'Angela Merkel.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Berlin, Nathalie Versieux

Seulement 25% d'opinions positives et 62% de mécontents : la popularité d'Olaf Scholz et celle de son gouvernement sont en chute libre depuis mars et le début de la guerre en Ukraine. Au printemps encore, 46% des Allemands se disaient satisfaits de leur chancelier. En cas d'élections anticipées, l'actuelle majorité ne recevrait plus que 48% des voix tandis que, semaine après semaine, les conservateurs grignotent des points dans les sondages.

Inquiétude des Allemands

De fait, les Allemands sont inquiets. Le pays est, parmi les pays industrialisés, l'un des plus touchés par les conséquences de la guerre en Ukraine. L'inflation frôlera cette année les 10%, les analystes prévoient une perte de PIB de 260 milliards d'euros d'ici 2030 et 300 000 emplois en moins cette année à cause de l'explosion du prix du gaz.

Vulnérables

Surtout, une frange importante de la population s'attend à ne pas pouvoir payer sa facture de chauffage cet hiver, alors que la moitié des Allemands sont équipés d'une chaudière à gaz. Les Allemands, qui avaient surmonté sans trop de dommage les crises financières et de l'euro, l'arrivée des migrants et la pandémie se découvrent brusquement vulnérables. Le style de gestion hésitant d'Olaf Scholz achève de les déstabiliser.

►À lire aussi : Allemagne: Olaf Scholz rejette de nouveau toute implication dans le scandale CumEx

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne