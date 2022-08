L'UE envisage de mettre en place des missions de formation de l'armée ukrainienne

L'aide militaire européenne à l'Ukraine pourrait bientôt prendre la forme d'une mission de formation à l'armée ukrainienne. Rien n'est encore décidé pour le moment, mais l'idée est clairement défendue par la commission. L'exécutif européen souhaite fournir un entraînement et une assistance à l'armée ukrainienne dans une guerre qui semble devoir durer aux frontières de l'Union.

Avec notre correspondant à Bruxelles, Jean-Jacques Héry

D'après Josep Borrell, cette mission militaire viendrait prolonger à l'échelle européenne, une aide bilatérale déjà accordée par certains États membres qui fournissent à l'Ukraine des équipements militaires et une formation à leur utilisation. Pour le Haut représentant de l'UE pour la politique étrangère, c'est la nature même du conflit ukrainien qui justifie la création d'une telle mission.

« Il paraît raisonnable qu’une guerre qui dure et qui semble devoir durer nécessite un effort non seulement en termes de fourniture de matériel, mais aussi de formation et d’aide à l’organisation de l’armée, et c’est ce qui est en discussion entre les États membres, a affirmé Josep Borrell. Ce sera l’objet d’une discussion politique lundi prochain à Prague au sein du Conseil des ministres de la Défense. Et j’espère que ce sera approuvé ».

On ne connaît pas encore les détails de cet éventuel futur déploiement. On ne sait pas quelle en sera la forme exacte ni combien de militaires européens seront mobilisés, cela fera partie des discussions entre les pays membres. Ce qui est certain, c'est que l'Union Européenne n'interviendrait pas directement sur le terrain de guerre, Josep Borrell l'a assuré. L'assistance et la formation auraient lieu dans des pays voisins de l'Ukraine, afin que l'Union européenne n'apparaisse pas comme un co-bélligérant.

