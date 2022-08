À Moscou, le ministre de l’Intérieur serbe réaffirme «la fraternité» de son pays avec la Russie

Le ministre de l’Intérieur serbe, le très droitier et anti-occidental Aleksandar Vulin, était en visite officielle à Moscou, lundi 22 août, où il a rencontré le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, et des représentants de l'industrie de l'armement russe.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Belgrade, Laurent Rouy

Alors qu'Aleksandar Vulin, le ministre de l'Intérieur serbe en visite à Moscou, a rappelé que la Serbie était le seul pays d'Europe à ne pas avoir cédé à « l'hystérie collective anti-russe » et à entretenir des « liens de fraternité » avec la Russie, Sergueï Lavrov a réaffirmé le soutien de la Russie à la Serbie dans sa croisade contre l'indépendance du Kosovo.

Au-delà de ces déclarations attendues, le but essentiel de la visite était sans doute, pour la Serbie, d'obtenir plus de gaz russe à bas prix à l'approche de l'hiver. Le choix de Vulin, le plus pro-Kremlin des ministres serbes, visait sans doute à amadouer les Russes. De plus, la Serbie subit toujours les critiques régulières des diplomates occidentaux pour son refus de sanctionner Moscou.

Le déplacement du ministre de l'Intérieur, en contradiction avec le protocole des visites officielles, ressemblerait presque à un voyage privé, qui permettra certainement à Belgrade d'affirmer que le gouvernement est étranger à l'organisation de cette rencontre.

►À lire aussi : La Serbie prolonge de trois ans son accord avec Moscou pour recevoir du gaz russe à bas prix

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne