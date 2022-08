Après six mois de guerre, les Polonais accueillent toujours des réfugiés ukrainiens

Reportage

Six mois jour pour jour après l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe, la situation de millions de réfugiés ukrainiens reste précaire. La Pologne en a accueilli jusqu’à 5 millions lors du pic de la vague migratoire. Si une grande partie de ces réfugiés a choisi de rentrer au pays, d’autres vivent toujours dans des centres d’accueil ou bien dans des familles polonaises.

Avec notre correspondant à Varsovie, Damien Simonart

En Ukraine, Olessa, 28 ans, n’avait jamais approché un cheval de sa vie. Mais depuis quatre mois, elle vit dans un haras à 20 km de Varsovie. Fin avril, cette jeune Ukrainienne originaire de Ternopil dans l’ouest du pays, fait ses valises et fui en Pologne avec son mari et son fils de huit ans : « Lorsque nous sommes partis, la situation était calme, mais le mois suivant, quatre roquettes sont tombées en un seul jour sur notre ville. Nous avons eu très peur. Heureusement, il n’y a pas eu de victimes. »

Bien qu’elle soit en sécurité, Olessa a très peur pour ses parents, sa grand-mère et sa sœur restés à Ternopil : « On se parle tous les jours au téléphone. Je voudrais aller les voir, mais je ne sais pas quand je pourrai. La situation change tous les jours. Je suis très inquiète pour eux. »

« Il faut aider ces gens »

Comme des milliers de Polonais, Hania Gromnicka, la propriétaire du haras, a ouvert ses portes aux réfugiés ukrainiens moyennant une aide de l’État de 8,5 euros par personne et par jour. Avant Olessa, elle a accueilli pendant deux semaines une famille de six personnes qui est ensuite partie en Autriche : « C’est terrible de perdre sa maison, toute sa vie et de devoir fuir, donc j’ai pensé qu’il faut aider ces gens et j’ai mis une maisonnette à disposition. Ils peuvent rester aussi longtemps qu’ils veulent. Lorsque la première famille est partie, nous avons tous beaucoup pleuré. On verra comment ça se passera avec celle-là. »

Pour Olessa, l’heure n’est pas encore au départ. En attendant, elle passe ses journées à la couture. Son mari, en plus d’aider aux haras, a trouvé un emploi comme livreur. Quant à son fils, il apprend l’équitation.

