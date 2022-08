Ukraine: la loi russe s'applique-t-elle sur une partie de la région de Zaporijjia?

Un soldat russe patrouille sur le territoire de la centrale nucléaire de Zaporijjia, le 1er mai 2022 (image d'illustration). © Andrey Borodulin, AFP

RFI

La Russie aurait mené des frappes aériennes et d'artilleries dans la région de Zaporijjia, où se trouve la plus grande centrale nucléaire d'Europe, affirme ce mardi 23 août l'État-major ukrainien. La crainte d'une catastrophe continue de planer et les autorités d'occupation russes semblent faire comme si le territoire dépendait de fait de Moscou. Un document indiquerait que certaines lois russes s'appliqueraient déjà sur le territoire.