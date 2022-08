Allemagne: mise en service des premiers trains à hydrogène, une première mondiale

Une première ferroviaire mondiale en Allemagne : les premiers trains à hydrogène sans émissions nocives ont été mis en service sur une petite ligne régionale ce mercredi 24 août 2022. Ils ont été produits par l'entreprise française Alstom, qui a décroché de nombreux contrats sur un marché prometteur.

Avec notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut

Cuxhaven, Bremerhaven, Buxtehude : les villes desservies par les cinq trains à hydrogène ne sont pas très connues et pour cause : il s’agit d’une ligne régionale de 126 kilomètres, dans le nord de l’Allemagne, près de Hambourg, où cette première mondiale a été lancée ce mercredi. La flotte doit compter au total 14 trains et remplacer 15 locomotives diesel produisant 4 400 tonnes de CO2 par an, d’après l’exploitant.

Les trains à hydrogène doivent contribuer à la décarbonisation du rail et être utilisés avant tout sur de petites lignes régionales qui n’ont pas été électrifiées en raison des coûts trop élevés des travaux. En Allemagne, 20% du réseau ferroviaire est exploité avec des locomotives diesel et un train sur deux est concerné en Europe.

Les nouveaux trains du constructeur Alstom sont demandés. D’autres contrats ont déjà été signés en Allemagne, en France et en Italie. L’Allemand Siemens a présenté un prototype au printemps, et veut le mettre en service dans deux ans.

Cette technologie d’avenir ne pourra pas s’imposer rapidement partout, même si d’autres secteurs, notamment l’industrie lourde, veulent à l’avenir recourir à l’hydrogène pour réduire leurs émissions de CO2.

►À écouter : Plan hydrogène: «Un procédé simple et complètement vertueux»

