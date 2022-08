Royaume-Uni: les ouvriers du port de Felixstowe poursuivent la grève

Des ouvriers du plus grand port du Royaume-Uni, Felixstowe, manifestent le 22 août pour de meilleurs salaires.

C'est le cinquième jour de grève dans le port de Felixstowe, le plus grand du pays. Les trois quarts des ouvriers débrayent depuis dimanche pour réclamer de meilleures conditions de travail et salariales. Leur enthousiasme ne faiblit pas.

Avec notre correspondante à Londres, Emeline Vin

Ils sont bien 200, rassemblés devant l’entrée du port de Felixstowe. Eoghan vient tous les jours depuis dimanche. « Nous voulons de meilleures conditions, un meilleur salaire. On le mérite. Je gagne 24 000 livres par an, c’est à peine plus que le salaire minimum, c’est loin d’être assez. Je fais un travail qualifié, je dois être constamment vigilant. »

Le jeune grutier compare son salaire aux 60 millions de livres de profit du port, dans le contexte d’une inflation à deux chiffres. La dernière grève, ici, c’était en 1989. Luke, 24 ans d’ancienneté : « Je n’ai jamais fait grève de ma vie, c’est la première fois. Nous comprenons que les actionnaires ont besoin de toucher de l’argent pour réinvestir, mais eux doivent comprendre qu’au lieu d’empocher des millions de livres sterling, ils doivent en reverser une petite partie aux gens sur le terrain, ceux qui ont créé cette richesse. »

La direction considère avoir fait une offre raisonnable (7% d’augmentation, contre 5% en moyenne…). La grève pourrait reprendre en septembre.

