Ukraine: crainte de bombardements russes sur Kiev en ce jour de fête nationale

Cela fait six mois que la Russie a envahi l'Ukraine. Mais en ce mercredi 24 août, l'Ukraine fête également ses 31 ans d'indépendance de l'Union soviétique. Une date symbolique qui fait craindre à de nombreux habitants des bombardements russes. Il n'y a toujours pas d'endroit où se sentir en sécurité dans le pays.

Fête nationale ou pas, les bombardements menacent toujours en Ukraine, notamment la capitale. Alexander Rodnyansky, l'un des conseillers du président ukrainien, a d'ailleurs fait part de son inquiétude sur des possibles attaques russes sur les ondes de la BBC. « Il y a des rumeurs d'une attaque. Ils pourraient frapper les centres de décision, comme disent les Russes. Il y a donc une certaine inquiétude dans l'air », a-t-il expliqué.

Une crainte qui se confirme dans la capitale, pourtant relativement éloignée de la ligne de front. Olena Gnes a fait le choix de rester à Kiev avec ses jeunes enfants, malgré les appels du gouvernement à faire très attention. « C'est exactement ce que Poutine voudrait. Il veut qu'on ait peur, il veut qu'on s'en aille, qu'on abandonne, qu'on se rende sans nous battre. Mais nous ne lui ferons pas ce plaisir. On ne va pas paniquer », dit-elle.

Un jour de guerre comme les autres

Pour Olena, la guerre ne s'est jamais arrêtée et ce 24 août sera un jour comme ceux qu'elle vit depuis six mois. « Il n'y a pas eu un jour de répit en Ukraine depuis le 24 février. Tous les jours des civils sont tués dans le pays et il n'y a nul part où être en sécurité », poursuit-elle.

Olena ne sait pas si elle pourra rejoindre un abri anti-bombardement avec ses enfants. Les potentiels tirs pourraient rendre la situation très compliquée.

