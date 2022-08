Ukraine: six mois après l'invasion russe, un conflit à l'issue incertaine

Le 24 février dernier, à 3h TU, le président russe Vladimir Poutine annonçait une « opération spéciale » en Ukraine. Les défenses aériennes ukrainiennes sont débordées en quelques heures, Kiev est sous les bombes, la guerre semble jouée. Pourtant, six mois plus tard, le conflit a reculé à l'Est et s'enlise, sans que la Russie explicite clairement ses objectifs. L'Ukraine, elle, célèbre son indépendance ce 24 août.

Il y a six mois jour pour jour, des explosions résonnaient dans toute l'Ukraine. Vladimir Poutine, président de la fédération de Russie, s'exprimait dans le même temps à la télévision nationale pour déclarer le début d'une « opération spéciale » en Ukraine, dans l'objectif de « dénazifier » le pays. Volodymyr Zelensky appelait alors à la résistance de son peuple et déclarait la loi martiale. La communauté internationale cherchait à contenir le conflit, sans intervenir directement.

Rétrospectivement, ces six mois de guerre laissent entrevoir un conflit inextricable, à la résolution encore incertaine. Le temps a fait évoluer les doctrines de toutes les parties impliquées de près ou de loin dans le conflit, et le flou savamment entretenu par chacun laisse présager une guerre au long cours.

Des objectifs russes incertains

Que voulait la Russie en Ukraine ? Aujourd'hui encore, difficile d'y répondre. À l'origine, le but affiché par Vladimir Poutine est la « dénazification » et la « démilitarisation » du pays. La dénazification n'étant qu'un argument prétexte, la démilitarisation et les gains territoriaux semblent plutôt au cœur de la décision russe d'envahir l'Ukraine.

Carte des attaques ou bombardements russes et des avancées de troupes terrestres russes, le 24 février 2022. © RFI

Trois heures après le début de l'invasion, « l'infrastructure militaire des bases aériennes des forces armées ukrainiennes a été mise hors service », indique le ministère russe de la Défense, cité par les agences de presse russes. « Les installations de défense anti-aérienne des forces armées ukrainiennes ont été détruites », ajoute-t-il. À 19 h TU, l'aéroport militaire d'Antonov à Gostomel, aux portes de Kiev, la capitale ukrainienne, est tombé, et la capitale est encerclée. La démilitarisation paraît alors un objectif atteignable pour la Russie, l'armée ukrainienne paraît désorganisée, mais rapidement, la contre-offensive s'organise et la fourniture d'armes par les Occidentaux vient éloigner une possible démilitarisation.

Vladimir Poutine a toujours considéré l'Ukraine comme une erreur de l'Histoire, une partie de la Russie qui aurait dû être dans son giron. Profitant d'une avancée rapide dans toute l'Ukraine les premières heures, l'armée russe semble vouloir et pouvoir conquérir tout le territoire. Mais après cette avancée spectaculaire, les poches de résistances ukrainiennes se consolident. Le 2 avril, 38 jours après le début de l'invasion, la région de Kiev est reprise par les Ukrainiens, profitant du retrait rapide des Russes. Deux semaines plus tard, le conflit se concentre sur le Donbass et le sud du pays.

Vladimir Poutine avait-il prévu ce recul tactique ou a-t-il sous-estimé l'armée ukrainienne ? Un haut-responsable russe déclarera le vendredi 22 avril : « l'un des objectifs de l'armée russe est d'établir un contrôle total sur le Donbass et le sud de l'Ukraine », parlant d'une « deuxième phase de l'opération spéciale » visant entre autres à « assurer un couloir terrestre vers la Crimée ».

Une résistance dans le sang pour l'Ukraine

« Nous ne sommes pas agressifs envers le peuple ukrainien, mais envers la junte au pouvoir à Kiev », affirmait l'ambassadeur de Russie à l'ONU, Vassily Nebenzia, en conclusion de son discours devant le Conseil de sécurité des Nations unies le 24 février. Six mois plus tard, la « junte » est toujours au pouvoir, et le peuple ukrainien est agressé dans la chair et le sang. Les exactions se sont multipliées, et le premier soldat russe a été condamné pour crime de guerre le 23 mai. La population a fui en masse dans les pays limitrophes avant de revenir timidement et le nombre de morts militaires ukrainiens s'élèverait à 9 000 selon l'armée ukrainienne, des chiffres sujets à caution.

J'ai le sentiment en permanence de ne pas être à la maison. Je me sens mal. J'ai mal chaque matin quand je me réveille. Je m'inquiète pour mes amis restés tous en Ukraine. Je me sens comme une réfugiée. Mon plus gros souhait ? Que tous mes amis soient en vie, ce qui n'est pas le cas, j'en ai perdu trois. Deux comme soldats, et un troisième a été assassiné à Boutcha. Reportage avec Anna, une réfugiée ukrainienne à Berlin Nathalie Versieux

Dépassée aux premières heures de l'invasion, l'Ukraine a riposté les semaines qui ont suivi, repoussant les forces russes vers le sud et l'est. Sur la durée toutefois, l'armée ukrainienne souffre et peine à poursuivre sa contre-attaque. Les objectifs concrets de Volodymyr Zelensky sont, eux aussi, très flous. L'offensive ukrainienne dans la région de Kherson est toujours en suspens, en attendant la destruction d'un pont hautement stratégique pour les Russes et un renforcement des capacités de l'armée ukrainienne.

Le président Zelensky annonce qu'il veut reconquérir l'ensemble des territoires conquis par la Russie, non seulement ceux récemment conquis, mais ceux aussi de 2014, ce qui inclut la Crimée. Après une première tentative de médiation qui s'est passé à Istanbul et qui a échoué dans lequel on avait compris qu'il y aurait peut-être des concessions qui seraient faites sur le plan territorial, aujourd'hui, le président Zelensky joue la carte maximale. Voilà pour le discours du président Zelensky. Sur la réalité au sol, la progression ukrainienne est très lente. Chacun des protagonistes cherchent à avoir un maximum de gains avant l'hiver. Car les opérations vont naturellement ralentir à compter du mois de novembre. Le général Dominique Trinquand revient sur les objectifs ukrainiens entre le terrain et les discours Justine Fontaine

De plus, les récentes attaques contre des infrastructures militaires russes en Crimée vont dans le sens de la volonté du président Volodymyr Zelensky de reprendre le territoire conquis par la Russie en 2014. « Tout a commencé avec la Crimée, et tout se terminera avec la Crimée », a-t-il déclaré le mardi 23 août lors de la « plateforme de Crimée ». Une déclaration ambitieuse pour compenser, peut-être, sa baisse de popularité après les récentes révélations du Washington Post. Passé par une phase de survie puis de récupération de ses zones occupées après le début du conflit, l'Ukraine semble se diriger peu à peu vers une phase de reconquête au-delà de ses frontières récentes. Au risque d'attiser un peu plus les foudres du Kremlin.

Les États-Unis et l'Otan en distanciel

Dès le début du conflit, le président ukrainien Volodymyr Zelensky demandait à Joe Biden, « d'exhorter les dirigeants du monde à dénoncer clairement l'agression flagrante du président Poutine, et à se tenir aux côtés du peuple d'Ukraine ». Si les condamnations sont quasi unanimes dans la communauté internationale, rapidement, le nœud du problème apparaît. Comment aider l'Ukraine, sans devenir un cobelligérant, et sans risquer la guerre nucléaire totale ?

Six mois après le début d'un conflit qu'il avait sans succès essayé d'empêcher en se rendant à Moscou puis à Kiev dans la posture d'un médiateur de la dernière chance. Emmanuel Macron aborde cette nouvelle étape en relançant son dialogue téléphonique avec Vladimir Poutine qu'il avait interrompu à la fin du mois de mai sous le feu de certaines critiques sur l'inefficacité de ses échanges avec le président russe. Macron et la guerre en Ukraine Valérie Gas

Les sanctions économiques se sont d'abord multipliées du côté de l'Occident. Un à un, les oligarques russes sont sanctionnés, de nombreuses entreprises étrangères suspendent leurs activités sur le territoire russe, isolant petit-à-petit la Russie sur la scène internationale.

Le sport russe, globalement, est en «stand by». Les athlètes concourent entre eux à travers des compétitions construites à l'échelle nationale, voire internationales avec certains pays alliés, donc la Biélorussie, l'Arménie par exemple, mais c'est relativement rare. L'objectif pour le pouvoir russe c'est de donner l'illusion aux athlètes que le modèle sportif russe n'est pas tant touché que cela. Les conséquences de l'exclusion des sportifs russes Victor Missistrano

Du côté du soutien militaire, une guerre « bizarre » se met alors en place. L'Otan active ses plans de défense pour déployer des forces supplémentaires dans les pays membres de l'est de l'Europe dès le 24 février. Mais son secrétaire général Jens Stoltenberg précise que l'Otan n'a pas de troupes en Ukraine et n'a pas prévu d'en déployer.

Des militaires ukrainiens tirent sur les positions russes avec un obusier Caesar dans la région de Donetsk, en Ukraine, le 8 juin 2022. REUTERS - STRINGER

L'Otan s'implique néanmoins dans le conflit, avec des armes livrées par l'Allemagne dès le troisième jour du conflit. Mais de la même manière que la Russie fait mine d'ignorer que l'Ukraine bombarde ses entrepôts en Crimée, elle choisit également de ne pas riposter frontalement lorsque l'Otan livre des armes de plus en plus développées à l'Ukraine. Les livraisons passent pourtant d'armes légères à des éléments d'artillerie, sans aller toutefois jusqu'aux avions souhaités par l'Ukraine.

Nous devons couper ces chaines d’approvisionnement de façon à ce que nos soldats puissent libérer le territoire le moment venu, quand ils seront prêts et auront assez d’armement pour lancer la contre-offensive. C'est aussi pour ça que nous visons des dépôts de munition, dans le Donbass occupé ou la région de Kherson. Et c’est pour cette raison que nous avons besoin des armes occidentales de haute précision, qui peuvent frapper très spécifiquement là où se trouvent les stocks. D'autant que comme vous savez, nous avons à présent un accès permanent aux données satellites, donc nos miliaires savent exactement où viser. Yevheniia Kravchuk (député ukrainien): «Nous avons besoin des armes occidentales de haute précision» Juliette Gheerbrant

Cette « guerre en distanciel » a des effets très réels en Allemagne et dans de nombreux pays européens qui dépendent du gaz et du charbon russe. Le robinet énergétique s'est tari en représailles des sanctions et des livraisons d'armes, alors même que les préoccupations pour l'hiver augmentent. L'Union européenne vise donc une réduction de la consommation énergétique pour compenser cette baisse d'approvisionnement.

►À lire aussi : Le rouble, redoutable arme monétaire russe malgré les sanctions

Un conflit sans fin ?

Depuis plusieurs semaines, la situation s'enlise dans tout le pays. Déjà, le 19 juin, le secrétaire général de l'Otan redoutait que la guerre en Ukraine ne s'étende sur une longue période. « Nous devons nous préparer à ce que cela puisse durer des années », confiait alors Jens Stoltenberg au journal allemand Bild. Deux mois plus tard, les événements semblent lui donner raison.

Mais dans une situation de statu quo où les parties prenantes s'arcboutent sur leurs positions, tout nouvel élément pourrait accélérer le conflit. Le 24 août pourrait ainsi être un facteur de regain de tension. L'Ukraine fête les 31 ans de son indépendance, six mois exactement après le début du conflit. La mort de Daria Douguina, fille d'un idéologue impérialiste pro-Kremlin, dans un attentat en plein cœur de Moscou vient ajouter une tension supplémentaire, les services secrets russes accusant l'Ukraine. « C'était un crime barbare pour lequel il ne saurait y avoir de pardon [...]. Il ne peut y avoir aucune pitié pour les organisateurs, les commanditaires et les exécutants », a déclaré le 23 août le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.

