Allemagne: la croissance progresse au deuxième semestre 2022, mais l'inquiétude reste

La croissance allemande est meilleure que prévue : le produit intérieur brut (PIB) allemand a progressé de 0,1% au deuxième trimestre 2022 par rapport au premier trimestre, selon les données détaillées de Destatis, l’Office fédéral des statistiques. Ce n'est pas la stagnation annoncée initialement, mais les perspectives n'en restent pas moins pessimistes.

Publicité Lire la suite

Après un premier trimestre en hausse en Allemagne, avec un PIB à +0,8%, l'Office fédéral des statistiques avait annoncé dans sa première estimation de juillet une croissance nulle pour le deuxième trimestre. Déstabilisée par la pandémie de Covid-19 puis la guerre en Ukraine, l'économie allemande, qui connaît une forte inflation, risquait d'entrer en récession.

Finalement, la première économie européenne a tenu bon grâce aux dépenses de consommation des ménages et des administrations publiques, alors que ses exportations ont moins augmenté que ses importations. Néanmoins, l’Allemagne affiche une des pires performances de la Zone euro au deuxième trimestre, tant la hausse des prix de l'énergie et le risque de pénurie pour cet hiver pèsent sur son économie et pénalisent sa puissante industrie.

► À lire aussi : Face à la crise énergétique, l'Allemagne envisage de remettre en cause l'abandon du nucléaire

Bien que, sur un an, le PIB a augmenté de 1,7%, retrouvant le niveau d'avant la crise sanitaire, la guerre en Ukraine a mis un terme au fort rebond économique allemand post-Covid. Malgré la mini-croissance de 0,1% du deuxième trimestre annoncée jeudi 25 août, Joachim Nagel, le patron de la Bundesbank, la Banque fédérale d'Allemagne se montre pessimiste concernant les perspectives économiques pour le second semestre. Il estime que « si la crise énergétique s’aggrave, une récession semble probable pour l’hiver prochain ».

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne