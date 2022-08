La centrale nucléaire de Zopirijjia ne fournit plus d'électricité à l'Ukraine

La centrale nucléaire de Zaporijjia, dans l'est de l'Ukraine.

Pour la première fois de son histoire, la centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande d'Europe, a été complètement déconnectée du réseau électrique. Elle ne fournit plus d'électricité à l'Ukraine, alors qu'avant la guerre, elle assurait 20% des besoins en électricité du pays. La centrale est occupée par les forces russes depuis mars. L'entreprise d'État ukrainienne Energoatom accuse les forces russes d'avoir provoqué cette déconnexion.

Sur les six réacteurs de la centrale, seuls deux continuaient de fonctionner, et d'approvisionner une partie de l'Ukraine en électricité. Mais la dernière ligne électrique qui les reliait au réseau ukrainien a été coupée à cause de plusieurs départs de feu sur le site d'une centrale thermique toute proche, explique Energoatom.

Selon l'opérateur ukrainien, dont les employés continuent de travailler sur place, « les actions des envahisseurs ont provoqué cette déconnexion ».

Précision importante : selon Energoatom, l'approvisionnement en électricité de la centrale nucléaire en elle-même reste assuré depuis la centrale thermique voisine, via une ligne de secours, la dernière encore opérationnelle. C'est indispensable pour permettre le refroidissement des réacteurs.

Depuis plusieurs semaines, Kiev et Moscou s'accusent mutuellement de bombardements sur le site de la centrale de Zaporijjia. La Russie, qui occupe les lieux depuis mars, souhaiterait pouvoir utiliser l'énergie de la centrale pour approvisionner la Crimée, annexée en 2014.

Toute tentative russe de détourner l'énergie nucléaire ukrainienne serait « inacceptable », a prévenu Washington, ce jeudi soir.

L'ONU et plusieurs États étrangers appellent les troupes russes à quitter les lieux, pour mettre en place une zone démilitarisée autour de la centrale, où une délégation de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) doit se rendre prochainement.

