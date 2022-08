Russie: plusieurs opposants agressés, Evgueni Roizman remis en liberté

La journée du 24 août n'a pas été seulement marquée par les six mois de l'envoi de soldats russes en Ukraine. Plusieurs figures de la contestation au pouvoir ont été soit mises en accusation devant la justice, soit agressées, signe d'un climat de violence contre la société civile.

Avec notre correspondante à Moscou,

Igor Kaliapine n’est pas qu'un célèbre militant russe contre la torture. Fondateur d'une ONG dissoute en juin, il est aussi une figure assez connue et reconnue en Russie pour avoir un siège au Conseil consultatif pour les droits de l'Homme auprès du Kremlin. Sa soirée du mercredi 24 août s'est terminée à l'hôpital : son agresseur a essayé de lui couper le visage et de l'étrangler.

Igor Kaliapine n'a pas croisé l'individu dans la rue, mais au cours d'une soirée d'anniversaire. Cet ami d'ami, qui l'a sévèrement battu, affirmait être policier, dit-il. Sergeï Burtsev a lui aussi terminé à l'hôpital mercredi, avec des bleus, des écorchures et une fracture de la colonne vertébrale. Le candidat aux élections locales pour le Parti communiste dit avoir été attaqué sur un trottoir par un inconnu « faisant semblant d’être ivre, mais en réalité sobre et bien préparé ».

Arrêté mercredi et poursuivi pour « discrédit des forces armées », Evgueni Roizman a fait face aux enquêteurs. Ce jeudi 25 août, le juge l'a remis en liberté. Mais l'opposant, ancien maire d'Ekaterinbourg, a interdiction de paraître à des événements publics et interdiction de communiquer avec qui que ce soit, sauf ses proches, son avocat et les enquêteurs. L'ex-maire d'Ekaterinbourg ne pourra donc plus dire sur Twitter, interdit en Russie mais accessible par VPN, tout le mal qu'il pense de ce qu'il refuse d'appeler l'« opération spéciale en Ukraine ».

