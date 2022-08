Ukraine: frappe russe meurtrière sur la gare de Tchapliné le jour de la fête nationale

Mercredi 24 août, la Russie a frappé la gare de Tchapliné, dans la région de Dnipropetrovsk. Quatre wagons ont pris feu et les voitures et les bâtiments autour ont été gravement endommagés. Les opérations de sauvetage et de recherches se sont terminées aujourd'hui dans le village de Tchapliné.

Sur les photos postées par l'armée ukrainienne, on voit des wagons aplatis par la force de l'explosion. À côté des rails, on a aussi une voiture qui a été complètement brûlée.

Dans la soirée, le président ukrainien Volodymyr Zelensky déclarait que 22 personnes avait été tuées, alors que le pays célébrait ses 31 ans d'indépendance. Le bilan du bombardement russe sur la gare ferroviaire de Tchapliné est monté à 25 morts et 31 blessés. C'est l'opérateur des trains ukrainiens qui l'a annoncé sur son compte Telegram et il souligne que deux enfants et trois employés des chemins de fer ont été tués dans cette attaque.

La Russie a affirmé quant à elle avoir tué la veille « plus de 200 militaires ukrainiens » dans cette frappe. Un missile Iskander « a directement touché un train militaire dans la gare de Tchapliné, dans la région de Dnipropetrovsk, éliminant plus de 200 militaires de la réserve des Forces armées ukrainiennes » ainsi que des équipements, a déclaré le ministère russe de la Défense dans un communiqué. D'après le ministère russe, ce train était « en route pour les zones de combat » dans l'est de l'Ukraine, où des affrontements ont lieu entre les troupes de Kiev et celles de Moscou.

L'Union européenne condamne cette frappe

D'autres frappes ont touché l'Ukraine. Toujours dans la région de Dniepropetrovsk, un missile aurait détruit une maison et tué un garçon de 11 ans. La capitale a également été touchée. La banlieue nord de Kiev a subi le tir d'une roquette, mais elle n'aurait fait aucun dégât majeur. La ville d'origine de Volodymyr Zelensky a aussi été visée par le Kremlin sans visiblement faire de victime.

Selon les médias locaux, neuf régions ukrainiennes ont été bombardées mercredi, et 189 sirènes d'alerte ont retenti au total à travers le pays, un record depuis le début de la guerre le 24 février.

Le président ukrainien avait averti la population que la Russie pouvait frapper le pays alors qu'il fêtait ses 31 ans d'indépendance. Un couvre-feu a été mis en place pour se tenter de se protéger des bombardements qui ont touché tout le pays, même les régions habituellement plus calme.

L’Union européenne a condamné cette frappe, par la voix de son chef de la diplomatie. Josep Borrell a estimé que les responsables des bombardements russes ayant touché mercredi la gare ferroviaire et des habitations de Tchapliné, dans le centre de l'Ukraine, « devront rendre des comptes ».

