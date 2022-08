À la Une: regain de tensions entre le Kosovo et la Serbie

Revue de presse des Balkans

Une revue de presse présentée en partenariat avec Le Courrier des Balkans.

Les négociations menées à Bruxelles entre les délégations du Kosovo et de Serbie sont au point mort, après la nouvelle bouffée de tension du 31 juillet, alors que Pristina souhaite toujours mettre en place des « mesures de réciprocité » dès le 1er septembre prochain, en imposant aux Serbes l’usage des plaques d’immatriculation et des documents d’identité du Kosovo. En attendant, alors que la tension reste palpable sur les frontières, les médias et les tabloïds au service du pouvoir serbe ne se privent pas de mettre de l’huile sur le feu.

En Serbie, le recyclage d’anciens généraux suspectés de crimes de guerre est par ailleurs devenu une spécialité nationale. Svetozar Andrić, suspecté de crimes de guerre en Bosnie-Herzégovine, a été élu au Conseil municipal de Belgrade, tandis que le général Božidar Delić, très impliqué dans la guerre du Kosovo, est décédé mardi, à peine élu vice-président du Parlement de Serbie.

Bulgarie : deux policiers tués en tentant de bloquer un autobus de migrants

Deux policiers bulgares ont été tués jeudi matin alors qu’ils tentaient d’arrêter un bus transportant des migrants entrés illégalement dans le pays. Le véhicule aux plaques d’immatriculation turques transportait 47 personnes dont la nationalité n’a pas été révélée. Depuis des mois, les Balkans sont redevenus la principale porte d’entrée des migrants en Europe occidentale.

Avant de tenter la traversée de l’Europe du Sud-Est, les exilés passent généralement de longs mois en Turquie. Et d’après le site d’information InfoMigrants, les atteintes aux droits des personnes sont monnaie courante dans les centres de rétention de ce pays. Les détenus dorment parfois à même le sol, ne reçoivent que très peu de nourriture et certains sont battus par les gardiens. Témoignages.

Fin de la surveillance européenne : une « victoire » pour la Grèce ?

Après douze ans de surveillance imposée par la Commission européenne, la Grèce reprend le contrôle de son économie, mais au prix de lourds sacrifices, alors que l’inflation rend toujours le quotidien des Grecs très difficile. Revue de presse.

Macédoine du Nord : rien ne va plus entre le Parquet anti-corruption et la police financière

La procureure pour le crime organisé et la corruption, Vilma Ruskovska, a été suspendue de ses fonctions pour avoir enquêté dans les locaux de la police financière. Elle dénonce une attaque contre l’indépendance de la justice.

Forêts des Balkans : avec le changement climatique, il y aura de plus en plus d’incendies

Des incendies plus violents, plus fréquents et moins maîtrisables. Les Balkans pourraient être l’une des zones les plus touchées d’Europe par le réchauffement climatique, en raison notamment de l’exploitation illégale des forêts et de l’inaction des gouvernements.

La série d’été : les Balkans sur les rails

Cet été, le Courrier des Balkans remonte les voies ferrées de la région. Après avoir passé une nuit entre Zagreb et Split et voyagé de Sarajevo à Ploče, notre envoyé spécial descend de Belgrade à Bar, une ligne qui emprunte 254 tunnels et 250 ponts en 476 kilomètres, et qui fait remonter quelques fantômes de la Yougoslavie...

