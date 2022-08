Vatican: qui sont les vingt nouveaux cardinaux créés par le pape François?

Le pape François crée ce samedi vingt nouveaux cardinaux lors d’une cérémonie qu’il présidera dans la basilique Saint-Pierre. Seize d’entre eux, âgés de moins de 80 ans, seront électeurs en cas de conclave. Parmi eux figurent l’archevêque de Marseille, mais aussi de nombreux asiatiques.

Avec notre correspondant au Vatican, Eric Sénanque

Parmi les nouveaux cardinaux figure Jean-Marc Aveline, l’archevêque de Marseille qui représente cette ouverture à la Méditerranée chère au pape François et qui devient le premier cardinal français depuis 2015 créé par le souverain pontife.

François a choisi des figures atypiques comme le jeune missionnaire italien Giorgio Marengo, administrateur apostolique d’Oulan-Bator en Mongolie et qui a 48 ans va devenir le plus jeune des cardinaux. Un consistoire qui regarde vers l’Asie puisque six cardinaux viennent de la région, comme l’archevêque de Singapour Mgr William Goh Seng Chye ou encore l’Indien Mgr Anthony Poola, à la tête du diocèse d’Hyderhabad qui va devenir le premier dalit à recevoir une barrette cardinalice.

L’Afrique n’est pas oubliée non plus avec le Nigerian Peter Okpaleke, évêque d'Ekwulobia et le Ghanéen Richard Kuuia Baawobr, l’évêque de Wa. Sans oublier le Brésil qui voit deux nouveaux cardinaux intégrer le Sacré Collège, les archevêques de Manaus et de Brasilia.

Seulement trois des nouveaux cardinaux proviennent de la Curie romaine. Ce consistoire, le huitième du pontificat du pape argentin, vient confirmer le recul de l’Europe au sein du collège cardinalice. Tous les cardinaux se réuniront lundi 29 et mardi 30 août autour du pape pour discuter de la nouvelle constitution apostolique de la Curie romaine entrée en vigueur en juin.

