Le scandale des écoutes en Grèce continue de faire trembler le gouvernement

L’opposition puis la presse l’ont surnommé le « Watergate grec ». En Grèce, un scandale d’espionnage a éclaté au cœur de l’été et ses remous éclaboussent jusqu’au Premier ministre Kyriakos Mitsotakis. La surveillance par les services secrets du téléphone d’un opposant, l’actuel chef du Pasok-Kinal, troisième force politique du pays, pourrait ouvrir une période d’instabilité politique à moins d’un an des prochaines élections.

De notre correspondant à Athènes,

Dès l’instant où la surveillance du téléphone de l’opposant et eurodéputé Nikos Androulakis a été rendu publique début août, l’affaire a immédiatement pris des airs de scandale d’État. Plus tôt cette année, deux journalistes avaient déjà porté plainte pour avoir été espionnés par les services secrets via le logiciel Predator, sans que cela provoque de forte déflagration au sommet de l’État grec. Mais cette fois-ci, dans les jours qui ont suivi les révélations de la surveillance trois mois durant l’an dernier de celui qui est devenu l’un des chefs de l’opposition, le patron des services secrets Panagiotis Kontoleon et le secrétaire général des services du Premier ministre ont démissionné. Soulignant, s’il en était besoin, l’ampleur de l’affaire.

Trois jours plus tard, le Premier ministre grec a d’ailleurs reconnu une « erreur » des services secrets tout en niant avoir eu connaissance de cette surveillance. Or ce qui le met en situation délicate, c’est qu’il a lui-même modifié la loi peu après son élection à l’été 2019, pour devenir, de facto, le chef de ces services secrets qui sont aujourd’hui incriminés. En synthèse, si ce scandale est gros, c’est parce qu’il est directement lié au nom du Premier ministre, Kyriakos Mitsotakis lui-même.

Le Premier ministre face au Parlement

Vendredi, le Premier ministre s'est défendu à l’occasion des débats sur cette affaire qui se sont déroulés toute la journée au Parlement. Et la meilleure défense, dit-on, c’est l’attaque. À la tribune, Kyriakos Mitsotakis s’est évertué, en brandissant notamment des documents, à rappeler que le gouvernement précédent, celui d’Alexis Tsipras, son principal opposant, avait lui aussi été à l’origine d’affaires d’espionnage. Au cours de son premier discours de 45 minutes, il n’a pas hésité non plus à allumer des contre-feux pour tenter d’orienter le débat des jours et semaines à venir dans d’autres directions, par exemple sur la question migratoire.

Si l’attaque est sa meilleure arme, c’est aussi que la défense semble délicate. Pas une fois, malgré trois interventions au total sur la journée, le Premier ministre n’a pris le temps d’expliquer, de justifier la surveillance de l’opposant. Renforçant ainsi l’impression que celle-ci a, justement, quelque chose d’injustifiable.

Appel à la démission

L’opposition a demandé la démission de Kyriakos Mitsotakis. Bien qu’affaibli par ce scandale, le Premier ministre grec a réaffirmé qu’il irait jusqu’au bout de son mandat de quatre ans, qui doit se clôturer par de nouvelles élections d’ici à l’été prochain.

Sur le papier, Nouvelle démocratie, le parti conservateur dont il est à la tête, est pour l’heure toujours largement favori du prochain scrutin. Mais le boulevard qui s’ouvrait, avant cette affaire d’espionnage, sur la réélection annoncée de Kyriakos Mitsotakis vient probablement, lui, de se rétrécir.

