Élargissement, fin du droit de veto: Olaf Scholz livre sa vision de l'avenir de l'Europe

Lors d'un discours sur l'avenir de l'Europe prononcé à Prague, lundi 29 août, le chancelier allemand a réaffirmé son soutien à la proposition du président français Emmanuel Macron de créer une « communauté politique européenne ». Olaf Scholz s'est également engagé à soutenir l'élargissement de l'UE.

« Le fait que l'UE continue à s'étendre vers l'est est un avantage pour nous tous », a fait valoir lundi le chancelier allemand lors d'un discours sur l'avenir de l'Europe prononcé à Prague. Olaf Scholz a ainsi plaidé pour un élargissement de l'Union européenne « aux États des Balkans occidentaux », ainsi qu'à l'Ukraine, la Moldavie et la Géorgie. Olaf Scholz est allé jusqu'à évoquer « une Union européenne de 30 ou 36 États », bien « différente de notre Union actuelle ». « Le centre de l'Europe se déplace vers l'est », a-t-il estimé.

La majorité plutôt que l'unanimité sur la fiscalité et la diplomatie

Dans cette future configuration, les règles de fonctionnement devront forcément évoluer, selon le chancelier. « Dans cette Union élargie, les différences entre les États membres vont s'accroître en termes d'intérêts politiques, de puissance économique ou de systèmes sociaux », a-t-il détaillé. « L'Ukraine n'est pas le Luxembourg. Et le Portugal ne porte pas le même regard sur les défis du monde que la Macédoine du Nord », a-t-il décrit. Ainsi, « là où l'unanimité est aujourd'hui requise, le risque qu'un seul pays empêche tous les autres d'avancer avec son veto augmente avec chaque nouvel État membre », a fait valoir le chancelier allemand.

« C'est pourquoi j'ai proposé de passer progressivement à la prise de décision à la majorité dans la politique étrangère commune, mais aussi dans d'autres domaines, comme la politique fiscale », a expliqué le chancelier allemand, ne cachant pas que « cela aurait également des conséquences pour l'Allemagne ». Pour lui, « s'en tenir au principe de l'unanimité ne fonctionne que tant que la pression pour agir est faible. Mais ce n'est plus le cas au vu du changement d'époque » provoqué selon lui par l'invasion russe de l'Ukraine.

Soutien au projet d'une « communauté politique européenne »

Un éventuel élargissement aurait des répercussions sur la composition du Parlement européen, selon lui. Il dit par contre rester attaché au principe d'un commissaire européen par pays. Olaf Scholz a en outre réitéré son soutien à la proposition d'Emmanuel Macron d'une « communauté politique européenne ». Au sein de ce nouveau forum, « nous discuterions une ou deux fois par an des thèmes centraux qui concernent notre continent dans son ensemble : la sécurité, l'énergie, le climat ou la connectivité », a-t-il dit.

