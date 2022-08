L'UE va étudier une suspension de la délivrance de visas aux ressortissants russes

Une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne à Prague au cours de laquelle la question des visas pour les Russes doit être abordée va s'ouvrir ce mardi 30 aout. Depuis plusieurs semaines, certains pays, réclament la fin des visas pour les ressortissants russes. Les discussions s’annoncent compliquées à Prague tant la question divise au sein de l’UE.

L’Union européenne et la présidence tchèque veulent aller plus loin dans les sanctions à l’encontre de la Russie. Et l’une des pistes envisagées est la suspension de l’accord de 2007 entre Moscou et l’Union européenne qui prévoit des facilités de délivrance de visas de court séjour aux ressortissants russes. Car même si certaines personnalités liées au Kremlin n’ont déjà plus la possibilité de se rendre en Europe, des milliers des touristes russes continuent de voyager sur le vieux continent.

Si la Finlande, à l’image du président ukrainien Volodymyr Zelensky, réclame une telle mesure depuis des semaines, certains pays n’hésitent pas à afficher leur réticence de peur qu’une telle décision ne soit contreproductive. C’est le cas de l’Allemagne, mais aussi de la Commission européenne qui insiste sur la nécessité de protéger pour des raisons humanitaires les dissidents, les journalistes et les familles.

Des exceptions restent possibles

Actuellement à la présidence du Conseil de l'UE, la République Tchèque fait partie des pays qui ont plaidé pour l’interdiction des visas accordés aux ressortissants russes, confirme notre correspondant à Prague, Alexis Rosenzweig.

« Au moment où l’agression russe est en cours, il ne peut être question de tourisme ordinaire pour les citoyens russes », selon Jan Lipavsky, le chef de la diplomatie tchèque, qui s’est déjà exprimé clairement pour la fin des visas accordés aux Russes.

Contrairement à la Pologne, à la Finlande et aux États baltes, la Tchéquie n’a pas de frontière commune avec la Russie, mais le pays a été l’un des premiers de l’Union à interrompre le régime normal de validation de visas pour les ressortissants russes et biélorusses, dès le lendemain de l’invasion du 24 février. Des exceptions restent possibles, notamment pour des cas humanitaires ou des personnes persécutées par le régime de Poutine.

Selon des sources diplomatiques citées par le Financial Times, les 27 ministres réunis mardi et mercredi à Prague devraient s’entendre pour geler l'accord de 2007 sur l’obtention de visas Schengen par les citoyens russes, ce qui devrait considérablement réduire le nombre de documents de voyages délivrés.

550 000 demandes de visas dans 26 pays Schengen

Pour le ministre tchèque, qui présidera cette réunion, il en va également « de la sécurité et de la réduction des agissements des services secrets russes sur le territoire de l’UE ». Les révélations l’année dernière sur les actions meurtrières d’espions russes en Tchéquie avaient abouti à l’expulsion de dizaines de diplomates de l’ambassade russe à Prague.

En 2021, les 26 pays de l’espace Schengen avaient reçu près de 550 000 demandes de visas de court séjour. Des visas qui sont encore octroyés, malgré le conflit en Ukraine, même si certains pays comme la Finlande ont radicalement réduit le volume, sachant que la demande pour se rendre dans ce pays frontalier avec la Russie a très fortement augmentée depuis le début de l’invasion russe.

« Les touristes russes doivent rester en Russie », a ainsi appelé Dmytro Kouleba chef de la diplomatie ukrainienne, notamment à l'attention des pays de l'UE au moment où le secteur du tourisme en Europe a déjà pris le pli de la crise.

En France, sur la Côte d'Azur, cet été passé sans touristes russes a été une mauvaise nouvelle pour les hôtels et les restaurants. Cela ne représente pas beaucoup de touristes en volume, seulement 8ᵉ nation dans la région, mais c'est une clientèle riche et qui a l'habitude de dépenser sans compter.

Chypre perdante, Turquie gagnante

À Chypre, la problématique est différente. Les Russes représentent habituellement le deuxième contingent de touristes. Fin février, Nicosie a pris position contre l'invasion russe en Ukraine, et les vols directs ont été coupés. Seuls 17 000 russes sont venus cet été, très loin des 800 000 attendus. Une perte évaluée à 600 millions de dollars par l'administration chypriote.

Dans les faits, quelle que soit la décision prise par l'Union européenne sur les visas, les professionnels du tourisme se sont déjà adaptés. « Le manque à gagner est là, mais il ne durera pas ad vitam æternam », glisse un voyagiste optimiste.

Cet été, les touristes russes sont retournés vers un autre de leur eldorado estival : la Turquie, dont les chiffres avaient dégringolé depuis le début de la pandémie et qui n'a pas lésiné pour retrouver cette clientèle.

