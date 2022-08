Serbie-Kosovo: l'accord de libre circulation n'apaise que temporairement les tensions

Aleksandar Vucic, président serbe, et Albin Kurti, Premier ministre kosovar, lors d'une conférence de presse, au siège de l'Otan à Bruxelles, le 17 août 2022. © Montage RFI/REUTERS/Johanna Geron

Texte par : Laurent Rouy 2 mn

A-t-on évité de nouveaux incidents au Kosovo, et plus particulièrement dans le Nord, à majorité serbe ? On se souvient que le 1er août, des incidents avaient éclaté entre la police du Kosovo et la minorité serbe. Mais samedi 27 août, Serbes et Kosovars sont arrivés in extremis à un accord sur la libre circulation de leurs ressortissants. Le risque de nouveaux incidents s'éloigne, mais les relations restent tendues entre la Serbie et son ancienne province au statut contesté.