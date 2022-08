Une rentrée sous pression pour les entreprises françaises

La Première ministre va s’exprimer ce lundi après-midi à l’université d’été du Medef. Un discours attendu sur la fameuse « sobriété énergétique » demandée par Emmanuel Macron, mais aussi sur les perspectives éco-sociales. La cheffe du gouvernement va mettre un coup de pression aux entreprises, qui peinent par ailleurs à trouver leur main d'oeuvre.

La menace est claire et nette. Dans son interview de rentrée dans Le Parisien ce dimanche, Elisabeth Borne a mis en garde les entreprises qui profitent de l’inflation : une taxe sur les super profits n’est pas exclue. Sauf si elles font d’abord des efforts pour baisser les prix et créer des emplois.

À Metz samedi lors d’une réunion des cadres d’En Marche, la Première ministre avait prévenu les patrons : « l'incertitude sera notre quotidien, les crises sans doutes régulières, et pourtant nous devrons avancer. Notre pays a la force de tenir dans ses tempêtes. Chacun devra prendre sa part. Les entreprises notamment devront prendre leurs responsabilités et rendre les métiers plus attractifs et les conditions de vie au travail meilleures. »

Car le constat est général : les entreprises manquent de bras. Cela concerne les métiers de l'hôtellerie, du bâtiment ou de l'aide à la personne mais aussi les emplois de cadres supérieurs. Les patrons doivent également composer avec une hausse des démissions : près d'un demi-million de français ont quitté leur emploi au premier semestre 2022, un record depuis la crise de 2008. Les salariés hésitent de moins en moins à changer de travail, même quand ils sont en CDI.

Ce lundi le Medef, la principale organisation patronale française, fait sa rentrée avec la Rencontre des entrepreneurs de France (REF). Deux jours de débat à l'hippodrome parisien de Longchamp au cours desquelles deux questions centrales vont être examinées : celle de l'inflation et celle de la difficulté à recruter sur un marché du travail en tension. Quelles solutions mettre en place pour attirer ou garder ses salariés ? La rentrée sera-t-elle placée sous le signe des hausses générales de salaire ?

Pour pallier les difficultés d'embauche, le cabinet de conseil WTW préconise aux entreprises d'être plus souples sur le télétravail, de proposer des horaires aménageables. Face à l'inflation, il conseille également aux patrons d'augmenter les salaires, une mesure que 96% des entreprises française ont déjà mises en place selon le cabinet, avec une hausse de 3,1% en moyenne. Alors que l'inflation atteint déjà 6% en juillet, la hausse des salaires devrait se poursuivre.

Il y a un an, les entreprises baignaient dans l'euphorie d'une reprise vigoureuse de l'économie française. La rentrée 2022 s'annonce pour elles nettement moins optimiste.

