Russie: la justice requiert 24 ans de prison contre un journaliste accusé de «haute trahison»

© Service de presse de la Cour de Justice de la ville de Moscou / via Reuters

Ivan Safronov, ancien journaliste et conseiller auprès du directeur de l'agence spatiale russe Roscosmos, lors de son audience à Moscou le 30 août 2022

Le Parquet russe a requis mardi 30 août 24 ans d'emprisonnement contre le journaliste d'investigation Ivan Safronov, spécialiste des questions militaires, accusé de haute trahison. Incarcéré depuis 2020, son affaire avait été dénoncée par des confrères comme une vengeance pour ses articles évoquant des ratés embarrassants dans l’armée russe.

Publicité Lire la suite

« Le représentant du ministère public a demandé de reconnaître Safronov coupable de haute trahison et de lui infliger une peine de 24 ans de prison dans une colonie pénitentiaire à régime sévère », a indiqué le tribunal municipal de Moscou, cité par l'agence d'État TASS, après une audience à huis clos.

Expert reconnu des questions de Défense, Ivan Safronov, 32 ans, avait été arrêté en juillet 2020, dans un contexte de pressions croissantes contre la presse indépendante.

Son affaire a été dénoncée par ses anciens collègues comme une vengeance pour ses articles évoquant des ratés ou des incidents embarrassants dans l'armée russe.

Depuis avril, il est jugé à huis clos, car il s'agit d'un procès pour espionnage et trahison. À l'ouverture du procès, il avait clamé son innocence et dénoncé le « cynisme extrême » de la justice.

Ivan Safronov avait travaillé pour deux quotidiens nationaux russes, Vedomosti et Kommersant. Poussé à la démission de Kommersant en 2019, il était devenu en mai 2020 conseiller de l'ex-directeur de l'agence spatiale russe Roscosmos, Dmitri Rogozine.

Selon les services russes de sécurité (FSB), il est soupçonné d'avoir « transmis des secrets d'État sur la coopération militaire et technique, la défense et la sécurité de la Russie » à « un service de renseignement d'un pays de l'Otan ». Il est accusé d'avoir rendu publiques des informations concernant la livraison d'armes russes au Moyen-Orient et en Afrique à la République tchèque, pays membre de l'Otan, alors qu'il travaillait comme journaliste en 2017.

Le Kremlin avait pour sa part assuré que son arrestation n'avait « rien à voir avec son activité journalistique ».

Le verdict est attendu prochainement.

►À lire aussi : Liberté de la presse en Russie: «Le journalisme est complètement détruit»

(Avec AFP & Reuters)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne