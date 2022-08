Allemagne: l'heure du bilan et des enseignements autour du billet de train à neuf euros

Appel aux correspondants

Une petite révolution s’achève ce mercredi 31 août dans les transports allemands. Depuis le 1er juin, les usagers ont pu, pour neuf euros par mois, voyager à leur guise à travers le pays en empruntant trains régionaux et transports en commun. L’offre a remporté un franc succès, mais sans résoudre les problèmes de fond. Déjà, les discussions vont bon train pour trouver une solution sur la durée.

RFI: pourquoi ce billet à neuf euros par mois a-t-il été lancé et que permettait-il ?

Pascal Thibaut: Au printemps, le gouvernement allemand a adopté un premier paquet de mesures pour réagir à l’augmentation sensible des prix, notamment ceux de l’énergie. Différentes mesures ont été décidées comme une baisse des taxes pendant trois mois sur les carburants, une hausse de certaines prestations sociales et, au bout d’une longue nuit de négociations, l’introduction d’un billet de train mensuel à neuf euros. Une demande des Verts pour rendre les transports en commun plus attractifs et inciter des automobilistes à moins utiliser leur voiture.

Le billet permettait aux utilisateurs d’utiliser sans limite les trains régionaux dans toute l’Allemagne, ainsi que les transports en commun – bus, métros, tramways – dans leur ville comme ailleurs. Les citadins qui bénéficiaient d’un abonnement pour les transports en commun ont vu le prix de leur billet mensuel réduit à neuf euros et bénéficiaient des mêmes avantages. Le déficit créé pour les entreprises de transports a été compensé par l’État fédéral pour un coût de 2,5 milliards d'euros.

Quel bilan peut-on tirer après ces trois mois du billet à neuf euros ?

Cette offre a remporté un énorme succès avec 52 millions de billets à neuf euros vendus en trois mois, auxquels il faut ajouter les quelques 10 millions de détenteurs d’abonnements pour les transports urbains. Cette offre a suscité un phénomène de société et replacer les questions de transport au centre des débats. Le billet à neuf euros a permis à beaucoup de personnes d’effectuer des excursions dans leur région ou à travers le pays. Il a permis à des personnes démunies de se déplacer et de revoir parents ou amis. L’offre était d’une simplicité sans précédent, surtout dans un pays où, dans les grandes conurbations urbaines, des entreprises différentes existent avec une multitude de tarifs peu compréhensibles et encore moins pratiques. Un déplacement sur dix effectué avec un billet à neuf euros aurait eu lieu au volant d’une voiture d’après un bilan, soit une économie de Co2 qui serait similaire aux conséquences d’une réduction de la vitesse sur les autoroutes allemandes durant un an.

Mais cette offre de billet à neuf euros n'a pas réglé certaines difficultés : les problèmes de la Deutsche Bahn – l'entreprise ferroviaire publique allemande – n’ont pas été solutionnés, les campagnes restent les parents pauvres en matière de transports en commun, d'importants investissements sont nécessaires pour des infrastructures surutilisées et les retards ont sensiblement augmenté. Le personnel de la Deutsche Bahn a été mis à rude épreuve, notamment sur des liaisons touristiques prises d’assaut.

Et est-ce que le billet à neuf euros va rester un ballon d’essai, ou bien cette expérience pourrait-elle laisser des traces sur la durée ?

Elle va sûrement refaire surface. De nombreuses propositions sont émises quasi quotidiennement pour prolonger l’expérience avec des prix mensuels qui seraient de 29, 49, 6neuf euros par mois. Les régions sont pour mais veulent que l’État mette la main au portefeuille. Le ministre des Finances, lui, fait de la résistance. Une alternative pourrait être mise en place au début de l’année prochaine. Mais sur le terrain, certains ne veulent pas attendre. La ville de Berlin réfléchit à une solution transitoire au quatrième trimestre. En attendant, à compter du jeudi 1er septembre, les anciens tarifs seront à nouveau valables.

