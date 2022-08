Haut-Karabakh: quatrième round de pourparlers à Bruxelles entre Arméniens et Azerbaïdjanais

Ce mercredi, les dirigeants arménien et azerbaïdjanais se réunissent pour des négociations de paix parrainées par l’UE. Près de deux ans après la courte « seconde guerre » du Haut-Karabakh, région montagneuse disputée entre ces deux républiques du Caucase du Sud, des avancées significatives ont été accomplies ces derniers mois. Mais le fait que la réunion se tienne à nouveau à Bruxelles ne plait guère à Moscou, qui avait pourtant joué un rôle clé dans l’obtention du cessez-le-feu de novembre 2020.

Avec notre correspondant à Tbilissi, Régis Genté

Charles Michel, le président du Conseil européen, peut être fier. Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian et le président azerbaïdjanais Ilham Aliev se retrouvent à nouveau à Bruxelles qui accueille pour la quatrième fois en quelques mois les deux dirigeants caucasiens. Quatre réunions qui ont permis de vraies avancées dans le processus de paix.

La partie arménienne semble prête à faire des concessions quant à la souveraineté du Haut-Karabakh. De son côté, l’Azerbaïdjan semble revoir à la baisse ses ambitions quant à la route qui doit traverser l’Arménie pour lui permettre de relier sa région autonome du Nakhitchevan. Des pas extrêmement difficiles à faire, de part et d’autre.

Ces progrès ne plaisent guère à Moscou. À l’occasion des 25 ans de la signature du Traité d'amitié entre l’Arménie et la Russie, cette dernière a rappelé que, selon elle, la stabilité dans la région passe par le respect des accords signés sous son égide en 2020 et 2021 et qu’elle est assurée sur le terrain par son contingent dit de maintien de la paix déployé voilà bientôt deux ans.

