L'Espagne met en place la gratuité des trains de banlieue et de certaines lignes régionales

Des trains à la gare de Madrid le 8 août 2022 (image d'illustration). AP - Paul White

À partir du 1er septembre et jusqu’au 31 décembre, les autorités espagnoles rendent les transports gratuits dans les trains de banlieue et sur certaines lignes régionales. La ministre des Transports, Raquel Sanchez, en parle comme d’une grande mesure pour les économies d’énergie, l’idée étant de pousser les gens à utiliser le train, au lieu des voitures. À Madrid, le plus grand système ferroviaire du pays, l’initiative plait, mais génère des doutes