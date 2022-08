Mstyslav Chernov et Evgeniy Maloletka racontent trois semaines dans l’enfer de Marioupol

Visa pour l'image

Mstyslav Chernov, 37 ans, né à Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine et Evgeniy Maloletka, 35 ans, né à Berdiansk, une ville occupée par les Russes dans le sud-est, sont tous deux photographes pour Associated Press (AP). À l'occasion du festival Visa pour l'Image, les deux grands bruns, le regard perçant et les traits tirés, racontent leurs conditions de vie et de travail, entre le 23 février et le 15 mars à Marioupol.

Publicité Lire la suite

De notre envoyée spéciale à Perpignan,

RFI : Comment vous êtes-vous retrouvés à Marioupol alors que personne d'autre n'était sur place ?

Mstyslav Chernov : Nous travaillons en Ukraine depuis 2014, depuis le début de la guerre. Nous connaissons plutôt bien la dynamique de la ligne de front. Et cette année, nous étions en train de travailler en Ukraine depuis le mois de janvier parce qu'on savait qu'il y avait la possibilité d'une invasion. Nous sommes arrivés à Marioupol dans la nuit du 23 au 24 février, une heure avant le début de l'opération.

Evgeniy Maloletka : Depuis plusieurs jours, beaucoup de matériel passait, des engins qui allaient vers la ligne de front. Nous avions compris la situation. Mais cette nuit-là [le 23 février], il y avait un silence total. Du côté russe aussi. On a compris que la guerre arrivait.

Étiez-vous conscients d'être les deux seuls à Marioupol ?

Mstyslav Chernov : Nous n’étions pas sûrs d’être les seuls parce que nous étions isolés, loin des autres médias. Nous n'avions pas le temps de réfléchir à une quelconque pression ou responsabilité d'être là. Nous étions en mode survie. Nous avons fait tout ce que nous pouvions faire, qu'il y ait eu d'autres journalistes sur place, ou pas.

Nous n'avions pas le temps de réfléchir à une quelconque pression ou responsabilité d'être là. Nous étions en mode survie.

Evgeniy Maloletka : Nous étions à l'hôtel Spartak, qui était la base pour beaucoup de journalistes. Il y avait d'autres médias comme NBC, al-Jazira, des journaux italiens, la télévision indienne. Mais petit à petit, ils sont partis. Et vers le 2 ou 3 mars, il n’y avait plus que nous deux.

Mais vous êtes restés...

Mstyslav Chernov : Nous avons assumé cette décision. C'était notre pays et nous étions persuadés que c'était une histoire importante à raconter. Nous sommes restés aussi longtemps que possible. Nous avons travaillé jusqu'au dernier jour, le 15 mars, jusqu'au point d'évacuation à l'hôpital.

{{ scope.counterText }} {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }} {{ scope.counterText }} i {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }}

Quelles ont été vos conditions de travail et de vie ?

Mstyslav Chernov : Une fois que le siège a commencé, les conditions de vie se sont détériorées très vite. L'éclairage, l'eau, le gaz, internet, l'électricité, tout cela a été coupé. Il y avait des bombardements très intenses, à tel point que pour aller aux toilettes, par exemple, il fallait ramper avec un casque et éviter à tout prix d'être proche des fenêtres. Au bout d’un moment, nous n'avions plus assez de nourriture. Nous ne mangions plus qu'un repas par jour. Mais le pire, c'était l'absence d'internet et d'électricité.

Pendant qu'on attendait que les fichiers s'envoient, on se cachait dans des boutiques pillées ou bien sous un escalier, en pleine nuit, avec nos bras levés, en essayant de capter le réseau.

Recharger nos appareils photo, ordinateurs et téléphones portables était très difficile. Il fallait être très économe. Pendant qu'on attendait que les fichiers s'envoient, on se cachait dans des boutiques pillées ou bien sous un escalier en pleine nuit, avec nos bras levés, en essayant de capter le réseau. Et tout cela en entendant les avions et les bombardements au loin. Tout ce qu'on pouvait faire, c'était espérer qu'une bombe ne nous tombe pas sur la tête. C'était un vrai défi. Et parfois, on avait des photos et des vidéos très importantes qu’on ne pouvait pas envoyer. C'était une source de frustration.

Il y a une véritable narration dans votre façon de travailler, à l'image de ce moment bouleversant dans un hôpital...

Evgeniy Maloletka : On se souvient être arrivés à l'hôpital après qu'un bombardement a eu lieu dans une cour intérieure, non loin de là. Nous étions vraiment choqués. Sur la même route que nous avions empruntée pour venir, on a vu un véhicule arriver à grande vitesse. Un couple est entré dans l'hôpital, avec un jeune enfant dans les bras. On a observé cette scène du début à la fin : de leur arrivée, les secours en train d'essayer de faire un massage cardiaque, soigner l'enfant. Puis, on a vu l'enfant mourir. Kirill avait 18 mois. C'est une scène qui reste gravée dans nos mémoires.

{{ scope.counterText }} {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }} {{ scope.counterText }} i {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }}

Avez-vous demandé aux parents leur permission de prendre ces photos ?

Mstyslav Chernov : Les parents nous ont vu arriver. C’est important de rendre notre présence visible. Si l'on se fait accepter sur un théâtre comme celui-ci, alors on peut rester et respecter les personnes qui sont sur place. Et si elles nous disent : « Vous ne pouvez pas être là », et c'est arrivé plusieurs fois, alors on s'en va. Souvent, les médecins demandaient à ce que l'on soit présents. Ils étaient en première ligne et voyaient ce qu’il se passait. Ce n'était pas le cas du reste du monde.

Evgeniy Maloletka : Parfois, des personnes nous suppliaient de prendre leurs visages en photo pour permettre à leurs proches de les retrouver. Et sur quasiment chaque photo, on recevait des messages de proches qui nous disaient : « Pouvez-vous me dire où cette personne a été emmenée ? »

Comment êtes-vous sortis de Marioupol ? Comment savoir quand il fallait partir ?

Evgeniy Maloletka : Les derniers jours avant de partir, on fonctionnait à l'intuition. On ne pouvait pas prédire ce qui allait se passer. Lorsqu'on a perdu notre voiture, on a eu des restrictions dans les déplacements. À pied, c'était impossible, car la ville est trop grande. On a attendu la bonne occasion pour partir. Et c'est le 14 mars, quand on a entendu dire que des véhicules partaient en direction de Zaporijjia.

Les derniers jours avant de partir, on fonctionnait à l'intuition.

Heureusement, une famille a accepté de nous prendre avec eux dans sa voiture. C'est ainsi que le 15 mars, on est arrivés à ce point de contrôle russe pour sortir de la ville. Cette famille a décidé de risquer sa vie pour nous aider. Il a bien sûr fallu cacher tout l'équipement que nous avions et nous étions inquiets parce que, au-delà du fait qu'il était très important de ne pas se faire arrêter ou capturer, ce qui était tout aussi important, c'était d'extirper le matériel, les supports vidéos et photos que l'on avait puisqu'il s'agissait de tous les originaux.

► À lire aussi : «Le plus important, c'est de s’écouter»: comment les jeunes photojournalistes appréhendent le danger

Mstyslav Chernov : Au début de l'invasion, c'était très chaotique et très désorganisé, donc à chaque point de contrôle, les contrôles et vérifications étaient moins approfondis. Cela nous a aidé à quitter Marioupol.

Combien d'images avez-vous rapportées de ces trois semaines passées à Marioupol ?

Mstyslav Chernov : Ce qu’il faut vraiment comprendre, c'est que les photos et vidéos, sont d'infimes fractions de ce qu’il se passe en réalité. C'est d'ailleurs une source de frustration puisqu'on ne peut pas tout montrer. Comme je suis réalisateur, j’ai énormément d’heures d’images qui ne sont pas publiées, car je n’avais pas internet pour le faire. Je suis actuellement en train de travailler sur un documentaire sur le siège de Marioupol.

Evgeniy Maloletka : Il est difficile de dire combien de photos, j'ai prises. Au départ, je travaillais en RAW [fichier brut non compressé] mais je suis très vite passé au format JPEG parce qu’il fallait être très économe pour traiter les images et économiser les batteries de nos ordinateurs. À chaque fois, je me posais la question : « Est-ce que je la garde, ou non ? ». À mes yeux, la qualité était moins essentielle que le fait d'avoir pris ces photos. On peut s'attarder sur une scène, comme celle à la maternité avec les parents et leur enfant en train de mourir. Ou celles des fosses communes. Mais ce qui est important finalement, c'est d'avoir une histoire qui se dégage de ces images.

• Exposition Marioupol, Ukraine de Mstyslav Chernov et Evgeniy Maloletka, au couvent des Minimes à Perpignan, jusqu'au 11 septembre.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne