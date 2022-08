Royaume-Uni: vingt-cinq ans après son décès, le souvenir de Lady Di reste vif chez les Britanniques

Reportage

Il y a vingt-cinq ans, le 31 août 1997, Lady Di mourait dans un accident de voiture sous le pont de l’Alma, à Paris, alors qu'elle était poursuivie par des paparazzis. L’ex-épouse du prince Charles avait 36 ans. Un quart de siècle plus tard, toute une génération de Britanniques a grandi sans connaître la « petite princesse des cœurs ». Et pourtant, son souvenir reste toujours aussi présent outre-Manche.

Avec notre correspondante à Londres, Émeline Vin

Âgée de 16 ans, Sophie n’a jamais connu Diana. Mais elle en a tellement entendu parler : « C’est un peu comme un personnage d’une histoire connue. Elle est toujours très aimée, on se souvient d’elle, c’était une icône de mode ! »

« C'est incroyable ! »

Ceux qui sont assez vieux se souviennent de ce qu’ils faisaient quand ils ont appris la mort de Lady Di, poursuivie par des paparazzis. Yovah, pourtant pas très monarchiste, regrette que la presse n’ait pas changé en 25 ans : « C’est incroyable, ils ont fait à Meghan l’exacte même chose que ce qu’ils ont fait à Diana. "Vous avez déjà tué ma mère", comme dirait Harry, et pourtant les tabloïds continuent ! »

« Tout le monde la connaît »

Dans les boutiques de souvenirs, on trouve toujours des cartes postales avec le portrait de la princesse de Galles. Margot tient le Red Bus Shop à London Bridge : « Elle reste populaire. On vend des porte-clés, des mugs, des cuillères… Les jeunes, les vieux, les Britanniques, les Européens, les Américains… Tout le monde la connaît, et on me demande ! Si les gens ne trouvent pas un produit, ils me demandent : "qu’est-ce que vous avez avec Diana ?" ». Aucun bibelot en revanche à l’effigie de Camilla, la seconde épouse du prince Charles, prince de Galles. « Personne n’achète », explique la marchande.

