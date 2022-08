Succession de Boris Johnson: Liz Truss, favorite des conservateurs les plus convaincus

Lundi 5 septembre, le Royaume-Uni connaîtra le nom de son nouveau ou de sa nouvelle Premier - Première ministre. Les membres du parti conservateur ont le choix entre l’actuelle ministre des Affaires étrangères, Liz Truss, et l’ex-ministre des Finances, Rishi Sunak. Depuis deux mois, les deux candidats font campagne pour prendre la tête du parti et être nommés chef du gouvernement britannique. Les conservateurs ayant la majorité au Parlement, leur chef de file sera forcément nommé à ce poste.

À quelques jours du dénouement, Liz Truss semble largement favorite parmi les membres du parti conservateur, qui sont les seuls à voter pour ce scrutin. La ministre des Affaires étrangères est largement en tête des sondages, à une poignée de jours de l’élection pour le poste de Premier/Première ministre, notamment parce qu’elle s’est affichée comme une conservatrice convaincue. C’est en tout cas l’avis de Steven Fielding, professeur d’histoire politique à l’université de Nottingham :

« Liz Truss a réussi à convaincre les membres conservateurs qu'elle est une conservatrice traditionnelle, qu'elle est en faveur de la réduction des impôts et d'un État très libéral. Ils la considèrent comme plus favorable aux réductions d'impôts que Rishi Sunak. »

Et c’est d’ailleurs l’une des principales revendications de la candidate de 47 ans : « Ce que je vais faire si je suis élue Première ministre, c’est maintenir les impôts bas, relancer l’économie et libérer le potentiel du Royaume-Uni. Le but, c’est de permettre aux gens d’avoir plus d’argent dans leurs poches. » C’est ce discours qui a séduit les membres du partis conservateurs.

« L’aile droite de l’opinion publique »

Les 160 000 membres des Tories choisiront lequel de ces deux candidats prendra la tête du parti. Un corps électoral qui ne représente même pas 1% de l’ensemble de la population britannique, et considéré comme les conservateurs les plus durs. Pour Steven Fielding, c’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles certains sujets se sont imposés dans cette campagne :

« Les membres du Parti conservateur, en matière de réductions d'impôts, de la place de l'État, de la question de savoir si le confinement aurait dû avoir lieu ou pas, sont à l'aile droite de l'opinion publique britannique. »

Pour Philippe Marlière, professeur de sciences politiques à l’University College de Londres, ces adhérents « sont plus à droite encore que la plupart des députés conservateurs ». Ils se sont alors tournés vers Liz Truss, plus à droite que Rishi Sunak, et surtout plus décidée à en finir avec le Brexit. « C’est celle qui va être ferme avec la France sur la question des réfugiés dans la Manche, c’est celle qui va s'occuper du protocole nord-irlandais même si ça va contrarier l'Union européenne et enfreindre le droit international », analyse Steven Fielding.

Au sein de cette poignée d'électeurs, Liz Truss est aussi vue comme la plus loyale au parti. Elle n’a pas démissionné de son poste de ministre contrairement à Rishi Sunak, qui a précipité le départ de Boris Johnson en juillet. Celui qui va devenir ex-Premier ministre a toujours la cote parmi cette frange d’électeurs riches, blancs, de plus de 60 ans. Ces caractéristiques sociales dressent d’ailleurs l’hypothèse que ces électeurs n’étaient potentiellement pas prêts à voter pour un candidat issu d’une famille indienne. « Pour certains, c'est un pas qu'ils ne peuvent pas franchir », admet Philippe Marlière.

Un Rishi Sunak trop « centriste » ?

L’ancien chancelier de l’Échiquier a d’abord tenté de se démarquer d’une Liz Truss, qu’il jugeait trop à droite, trop thatchérienne. Il a voulu se montrer plus « centriste », explique Philippe Marlière, notamment sur les questions économiques : « Il a essayé de dire qu’en ce moment, ce n’était pas vraiment une bonne idée de réduire les impôts, qu’il fallait essayer d’être plus réalistes. »

Car de l’autre côté, Liz Truss a promis de baisser les impôts, et ce, surtout pour les très riches Britanniques. Cette vision de Rishi Sunak n’a pas vraiment plu : « Manifestement, c’est mal passé auprès de cette base conservatrice très à droite », conçoit Philippe Marlière. Rishi Sunak, aux manettes des finances pendant la pandémie de Covid-19, propose de rembourser le plus vite possible la dette contractée : « Nous savions tous qu’il y aurait une facture à payer. La question est donc de savoir si nous devons payer cette facture nous-mêmes ou si nous devons la mettre sur la carte de crédit du pays et en faire supporter la charge à nos enfants et nos petits-enfants. Je ne pense pas que ça soit juste pour eux. »

Cette « étoile montante du conservatisme britannique », comme le qualifie Philippe Marlière, a voulu reconquérir les voix de ces 160 000 membres du parti conservateur. Il a changé de stratégie : « Ces derniers jours, Rishi Sunak a tenté de donner un coup de barre à droite », assure le professeur de l’University College de Londres. Mais ça n’a pas suffi. « Ça ne marche pas à mon avis parce que ce coup de barre à droite est très tardif et, surtout, il est considéré comme ultra démagogique », assène Philippe Marlière. Pendant les dernières semaines de campagne, il a fustigé la décision du gouvernement de mettre en place un confinement pendant la pandémie. « Le gouvernement a donné trop de pouvoir aux scientifiques » s’est-il indigné dans les colonnes du magazine The Spectator.

De son côté, Liz Truss a continué de s’envoler dans les sondages et de faire des parallèles avec une Margaret Thatcher qu’elle admire. Sauf coup de théâtre, c’est elle qui prendra les rênes du parti conservateur et s’installera au 10 Downing Street, lundi 5 septembre.

