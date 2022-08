Ukraine: la délégation de l'AIEA est arrivée à Kiev

Avec notre correspondant à Kiev, Stéphane Siohan

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a reçu mardi en fin d’après-midi le directeur général de l’AIEA, Rafael Mariano Grossi, et lui a assuré que l’Ukraine s’efforcerait de trouver un chemin à travers des couloirs sécurisés, afin que la mission de l’AIEA puisse atteindre la centrale de Zaporijia.

Le chef de l’État ukrainien a indiqué que la communauté internationale doit obtenir de la Russie « une démilitarisation immédiate de la centrale, le départ de tous les militaires russes avec tous leurs explosifs, leurs armes » et le retour de l’établissement « sous le contrôle ukrainien », avec la création d’une « zone démilitarisée ».

The day has come, @IAEAorg's Support and Assistance Mission to #Zaporizhzhya (ISAMZ) is now on its way. We must protect the safety and security of #Ukraine’s and Europe’s biggest nuclear facility. Proud to lead this mission which will be in #ZNPP later this week. pic.twitter.com/tyVY7l4SrM