Allemagne: le trafic aérien très perturbé par une grève de la Lufthansa

Le trafic aérien sera très perturbé en Allemagne vendredi 2 septembre en raison d'une grève de 24 heures des pilotes de la compagnie Lufthansa. Les vols au départ de Munich et Francfort, deux aéroports importants, seront annulés. Les perturbations seront importantes, tout comme les divergences entre syndicat et direction, laissant augurer d'un conflit social qui pourrait durer.

Avec notre correspondant à Berlin, Guillaume Thibaut

Environ 150 000 passagers sont concernés par l’annulation de 800 vols Lufthansa ce vendredi. Un coup dur pour la compagnie aérienne. Elle avait dû annuler de nombreuses liaisons ces dernières semaines en raison du manque de main-d’œuvre dans les aéroports. Il y a deux mois, une grève d’avertissement d’une journée du personnel au sol avait paralysé la compagnie aérienne.

Cette fois, c’est le syndicat des pilotes Cockpit qui appelle à la grève. L’organisation veut une hausse de salaire de 5,5% pour cette année et un rattrapage automatique de l’inflation. La Lufthansa qui a proposé des augmentations de salaires de 900 euros par mois aux 5 000 pilotes, dénonce la grève d’aujourd’hui et critique des exigences salariales qui déboucheraient sur des augmentations de 40%.

Au-delà, des divergences sur la stratégie de l’entreprise sous-tendent le conflit. Le syndicat Cockpit reproche à Lufthansa d’avoir remis en cause un accord réservant le pilotage d’un certain nombre d’appareils à du personnel maison mieux payé. La compagnie avait, à cause de la pandémie de Covid, créé une société avec des salariés payés moins cher.

