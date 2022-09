Royaume-Uni: la succession des témoins dans le procès de Benjamin Mendy

Le footballeur Benjamin Mendy arrive au Chester Crown Court, à Chester, jeudi 25 août 2022, pour son procès. AP - David Rawcliffe

Texte par : RFI Suivre 1 mn

En Angleterre, le procès de Benjamin Mendy, qui a débuté il y a trois semaines, se poursuit. Le footballeur français, défenseur de Manchester United et champion du monde avec les Bleus, est accusé de huit viols, d'une tentative de viol et d'une agression sexuelle. Les plaignantes et témoins se succèdent à la barre.