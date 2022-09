Ukraine: l'équipe d'experts de l'AIEA arrivée à la centrale de Zaporijjia

La délégation de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) est arrivée jeudi 1er septembre à la centrale nucléaire de Zaporijjia, après avoir été bloquée pendant plusieurs heures à une vingtaine de kilomètres du site, en raison de nouveaux bombardements survenus jeudi matin et dont Kiev et Moscou se sont une nouvelle fois rejeté la responsabilité.

Le long convoi transportant les inspecteurs de l'agence onusienne est arrivé sur le site où les troupes russes sont présentes en force et une source ukrainienne au fait de la situation a expliqué à Reuters que la mission « pourrait finalement être plus courte que prévu ».

Selon l'AIEA et l'énergéticien public ukrainien Energoatom, le convoi a été retardé pendant trois heures jeudi matin à une vingtaine de kilomètres de la centrale, au niveau d'un point de contrôle encore tenu par les Ukrainiens, le temps que la situation redevienne sûre après les nouveaux bombardements intervenus dans la matinée aux abords du site.

Située dans la ville d'Enerhodar, à environ 120 kilomètres de la ville de Zaporijjia dont elle tire son nom, la centrale nucléaire que doivent visiter les inspecteurs de l'AIEA est tombée sous le contrôle de la Russie début mars, peu après le lancement de l'offensive en Ukraine, mais son fonctionnement reste assuré par des techniciens ukrainiens.

Les abords de la centrale font l'objet depuis plusieurs semaines de bombardements récurrents dont Russes et Ukrainiens se rejettent la responsabilité, alimentant les craintes d'une catastrophe nucléaire et incitant plusieurs pays et organisations internationales à réclamer l'instauration d'une zone démilitarisée.

Kiev et Moscou se sont encore une fois accusés mutuellement d'être à l'origine des bombardements survenus jeudi matin alors que la délégation de l'AIEA était en route vers la centrale.

⚡ IAEA's Support and Assistance Mission to #Zaporizhzhya (ISAMZ) led by Director General @RafaelMGrossi has just arrived at Zaporizhzhya Nuclear Power Plant to conduct indispensable nuclear safety and security and safeguards activities. — IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) September 1, 2022

► À écouter aussi : Visite de l'AIEA à Zaporijjia: «Les centrales nucléaires ne sont pas faites pour résister à un conflit»

► Décryptage avec Emmanuelle Galichet, enseignante chercheuse en physique nucléaire au Conservatoire national des arts et métiers, au micro de Christophe Paget du service international de RFI.

RFI : Quelle serait pour l'AIEA la « mission idéale » ?

Emmanuelle Galichet : Une mission idéale, c’est de pouvoir inspecter l’ensemble de l’installation nucléaire, aussi bien les cœurs de réacteurs que les endroits où il y a les stockages de déchets radioactifs, et toutes les zones où il pourrait y avoir des problématiques de rejet de radioactivité. Et ensuite, ce qui serait encore mieux, c’est de pouvoir évidemment discuter avec l’exploitant, avec les opérateurs de la centrale, et voir un petit peu leurs conditions de travail. Ils vont inspecter l’ensemble des installations qui auraient pu (être endommagées) du fait des bombardements, bien qu’il semble qu’il n’y ait pas grand-chose qui ait (souffert) des derniers bombardements. Mais ils vont quand même tout vérifier. Et ils vont aussi remettre en marche ce que l’on appelle les systèmes de transmission des garanties nucléaires, des données qui doivent être transmises à l’AIEA de manière automatique, et qui permettent de s’assurer qu’il n’y a aucun rejet radioactif dans l’atmosphère. (Un système) qui avait été endommagé, semble-t-il au mois de mars, donc on a besoin de remettre en marche ces systèmes de transmission.

Quels obstacles pourraient se présenter ?

Les obstacles, de la part des Russes j’imagine, ou des Ukrainiens, seraient de ne pas avoir envie de parler avec cette mission d’inspection, mais je crois qu’il n’y aura pas d’obstacles. Je suis assez confiante sur la mission : les deux belligérants ont bien compris que peut-être que ça suffisait d’utiliser cette centrale nucléaire comme un objet de guerre. Ils ont vu que ça ne servait pas à grand-chose, et sont tous les deux d’accord pour laisser passer les experts et les avoir sur le site. Donc, je ne crois pas qu’il y aura énormément d’obstacles.

L’AIEA a indiqué qu’elle allait tenter d’établir une présence permanente dans la centrale, pourquoi ?

Ce serait une très bonne chose si effectivement (l'AIEA) arrive à avoir quelques experts qui restent sur place. Ça permettrait, à mon avis, l’arrêt des combats, autour de cette centrale en tout cas, parce que ce sont des gens indépendants, des gens (les experts) qui n'appartiennent à aucun des deux camps. Il serait très mal venu debombarder ou de tirer des missiles, alors que vous avez des gens complètement indépendants sur le site. Je pense que ça va permettre de calmer la bataille autour de ce site.

