Ukraine: Lucas Barioulet immortalise le quotidien de la guerre

visa pour l'image

Lucas Barioulet, 26 ans, est photojournaliste indépendant. Comme beaucoup d’autres médias, Le Monde l’envoie en Ukraine dès le mois de mars, jusqu’en mai. À l’occasion du festival Visa pour l’Image à Perpignan, il présente une exposition qui met en lumière le nouveau quotidien d’un peuple meurtri.

Publicité Lire la suite

« Cette exposition ne montre pas tant les lignes de front, ni les soldats se faisant face dans les tranchées. Il s’agit vraiment de la répercussion de cette guerre sur tous les Ukrainiens, sur tout le territoire. » Quand Le Monde lui a proposé de partir en Ukraine, Lucas Barioulet a très vite pris des contacts et réfléchi à des idées de sujets. « Je voulais montrer un autre pendant de la guerre, et ses conséquences sur l’économie, l'agriculture, et la culture. On voit par exemple un conservateur dans son musée vide, parce que toutes les œuvres ont été descendues au sous-sol pour les protéger contre les bombardements. Donc, c'est aussi pour protéger cette culture ukrainienne que la guerre menace de détruire. Ces prêtres qui se sont reconvertis dans l'accueil de réfugiés et qui utilisent des chapelles de monastères pour faire dormir les réfugiés. C’est cette société qui subit la guerre de plein fouet. Il y a ceux qui peuvent fuir et ceux qui n'ont d'autre choix que de rester, pour différentes raisons. »

Des employés du musée national Andrey Sheptytsky descendent un fragment d’une iconostase (mur d'icônes et peintures orthodoxes) afin de le mettre à l’abri face à d'éventuels bombardements à Lviv, le 7 mars 2022. © Lucas Barioulet

En faisant un pas de côté, le photoreporter propose de raconter la guerre différemment. « En tant que photographe, on peut être attiré par le front, aller au plus proche des combats. Je voulais montrer autre chose, dans toute cette absurdité : une sorte de quotidien qui essaie de trouver une normalité, du sens. » Par ce récit, le jeune photographe espère que certaines personnes réussissent à s’identifier. À la fois avec une mère au chevet de son fils, dont une jambe a été amputée, et qui dort à l'hôpital avec lui pour ne pas le laisser tomber. Mais aussi avec des réfugiés qui partagent un repas tous ensemble en famille. Il évoque également les agriculteurs, exemptés de mobilisation, qui continuent, dans l'effort de guerre, à faire pousser dans les champs et à récolter. « Tout le pays continue à vivre loin des lignes de front, dont le quotidien est forcément chamboulé, mais qui, pour autant, essaie de garder ce semblant de normalité », ajoute-t-il.

Je voulais montrer un autre pendant de la guerre, et ses conséquences sur l’économie, l'agriculture, et la culture.

Établir un lien de confiance

Pour intégrer le quotidien bouleversé de ces Ukrainiens, Lucas Barioulet a dû gagner leur confiance. Avec son regard de journaliste français, il a pris tous les renseignements possibles sur les endroits où il s’est rendu : « Comprendre où l’on met les pieds, c'est comprendre leur histoire et garantir notre sécurité aussi. Il faut aussi garder l'idée qu'on est face à des soldats ou face à des civils qui sont parfois en état de choc, dans des situations presque de vie ou de mort, d'exode. Il faut toujours respecter cette distance. »

►À lire aussi : Mstyslav Chernov et Evgeniy Maloletka racontent trois semaines dans l’enfer de Marioupol

Prendre une photographie de quelqu’un sans avoir établi un contact au préalable, n’est même pas envisageable pour Lucas Barioulet. « Il faut parfois accepter de ne pas pouvoir faire un cliché, explique le lauréat du Prix Rémi Ochlik 2022. Notre liberté d'expression ne s'applique pas vraiment aux terrains de guerre. Comme je prends beaucoup de photos au grand angle, je suis obligé de m’approcher de mon sujet. Il comprend rapidement que je suis journaliste, photographe, que je vais faire des images. Généralement, une fois que le lien est établi avec l’objectif, il n'y a pas de problème. »

La patience fait aussi partie du conflit. Si on peut avoir l’impression d’action, de déplacements sans arrêt, « en réalité, il y a beaucoup de moments d'attente. Et c’était très important pour moi d’illustrer cette notion. Montrer cette vie ponctuée de temps morts, d'interrogations, de réflexions, de petits moments. »

Notre liberté d'expression ne s'applique pas vraiment aux terrains de guerre.

À travers l’objectif

Parmi les 37 photos accrochées sur un mur blanc du couvent des Minimes à Perpignan, aucune personne ne regarde directement l’objectif du photographe, mis à part une seule, dans une église de Boutcha lors de la messe de Pâques : « Je ne suis pas un grand fan du eye contact (regard direct). J'ai envie que le spectateur se sente témoin invisible d'une scène, mais sans la déranger. À partir du moment où les sujets regardent l'appareil photo, ils sont conscients de la présence du photographe. »

Un adolescent plie des rideaux après avoir regardé le paysage par la fenêtre depuis l’étage d’un orphelinat dans la périphérie de Lviv en Ukraine, le 23 mars 2022. L'établissement accueille des orphelins évacués des zones de combats. © Lucas Barioulet

Chaque photographe a un style particulier : son appétence, sa personnalité, sa façon de travailler. Lucas Barioulet, qui a fait ses premières armes sur les questions migratoires entre San Diego et Tijuana, travaille au Leica. « Ça me paraissait déplacé d'avoir des photos de gens qui souriaient ou des grands ciels bleus. La réalité sur place était bien plus sombre. Mes photos exposées sont marquées avec des noirs, des clairs obscurs, de la saturation. Ça reflète l'émotion et l'état d'esprit dans lequel j'étais sur place. »

S’identifier

Si j’étais né en Ukraine, c’est certain, j’aurais été à leur place.

Il s’est rendu à Kiev, Lviv, Borodyanka, Boutcha et beaucoup d’autres localités ravagées par les bombardements. Mais Lucas Barioulet, témoin extérieur de ce conflit qui dure depuis six mois maintenant, se souvient particulièrement de sa rencontre avec des jeunes recrues d'un bataillon de défense territoriale. « J'ai 26 ans, ils ont la vingtaine aussi. Ils s'entraînent avec de vraies armes, dans un premier temps pas chargées, puis des tirs en exercice réel. Ils savent qu'ils vont rapidement partir à la guerre. La formation est express. » Face à lui et son collègue journaliste Thomas d’Istria, les soldats en devenir adoptent une posture fière, patriotique. « C’était juste des étudiants il y a quelques mois à peine, se souvient Lucas. Quelle va être leur expérience du front ? Vont-ils en revenir ? »

Ces jeunes hommes n’ont pas eu d’autre choix que de rester et défendre les couleurs de leur pays. Le photographe ne peut s’empêcher de s’identifier à eux : « Si j’étais né en Ukraine, c’est certain, j’aurais été à leur place. Un jeune nous a dit : "Mon père m'a appelé le premier jour de la guerre. En me disant 'debout fils, la guerre a commencé'". On se rend compte qu'on n’est pas si différents. Ça tient à pas grand-chose. »

• Exposition Ukraine : la guerre au quotidien de Lucas Barioulet, au couvent des Minimes à Perpignan, jusqu’au 11 septembre.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne