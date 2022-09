À la Une: la Serbie veut interdire l'Europride 2022 de Belgrade

Revue de presse des Balkans

Dans tous les Balkans, les mobilisations LGBT trouvent de plus en plus d’écho.

Une revue de presse présentée en partenariat avec Le Courrier des Balkans.

Aleksandar Vučić a annoncé « l'annulation » de l'Europride 2022, qui doit avoir lieu à Belgrade du 12 au 18 septembre. Les organisateurs maintiennent l'événement en dénonçant la volonté des autorités de l'interdire. Dans tous les Balkans, les mobilisations LGBT trouvent de plus en plus d’écho.

En faisant cette annonce controversée, le président serbe a certainement voulu donner un gage aux courants d’extrême droite, qui ne cachent pas, par ailleurs, leur soutien à la Russie de Poutine. En Serbie, en effet, l'opinion publique est majoritairement opposée à toute sanction contre la Russie et considère même que l'Occident est le premier responsable de la guerre en Ukraine. D'où vient une telle russophilie ? Les explications de deux sociologues au micro d'Omer Karabeg.

Entre Serbie et Kosovo, par contre, les nuages s’éloignent. Au moins pour un moment. Le 1er septembre, le calme a régné sur les passages frontaliers entre les deux pays. Pour la première fois depuis 1999, les citoyens du Kosovo peuvent entrer librement en Serbie, sans document particulier. Et il reste deux mois pour résoudre la question des plaques d'immatriculation. Quelques jours plus tôt, les émissaires américain et européen avaient réussi in extremis à arracher un accord sur la liberté de circulation entre Belgrade et Pristina, qui repose sur les documents signés en 2011, mais jamais encore mis en application ! Cela va-t-il permettre de relancer le complexe processus du dialogue entre les deux pays ? Dans le nord, majoritairement serbe, du Kosovo, les tensions restent vives.

Au Kosovo, c’est toutefois un autre sujet qui fait la Une et mobilise l’opinion publique. Le pays est en effet sous le choc après le viol en réunion d'une fillette de onze ans le 27 août à Pristina. Cinq suspects ont été arrêtés, le chef de la police a démissionné. La vague de colère s'étend à l'Albanie et à la Macédoine du Nord. Dans tous les Balkans, les mobilisations s’étendent contre les violences faites aux femmes.

En Croatie, les pieds nickelés de la corruption

Un nouveau scandale de corruption secoue la Croatie. Acheter du gaz à prix d'ami, le revendre dix fois plus cher et verser les bénéfices sur le compte de son vieux père, il suffisait d'y penser. La compagnie pétrolière INA est au cœur de cette affaire à 150 millions d’euros, qui éclabousse – encore – le HDZ au pouvoir.

Il vaut mieux prendre le large, et embarquer à bord d’un ferry de la Jadrolinija, la compagnie de navigation qui fête cette année ses 75 ans. Ses navires relient les îles et les villes de la côte, traversent l'Adriatique, entre Italie et Croatie. Autre manière de s’échapper : le train. Récit d’un voyage mouvementé entre Zagreb et Most na Soči, charmant village reculé de l’arrière-pays slovène.

