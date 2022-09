Éducation: comment le conflit en Ukraine a transformé l'école en Russie

via REUTERS - SPUTNIK

C'était une rentrée scolaire sous le signe de l’« opération spéciale », jeudi 1er septembre en Russie : les écoliers des territoires conquis par les forces russes et pro-russes dans le Donbass et dans le sud de l'Ukraine vont, comme les écoliers russes, découvrir de nouveaux programmes, avec l'accent mis sur l'importance d'enseigner une version de l'Histoire approuvée par le Kremlin, mais aussi de nouveaux cours de patriotisme à l'école.

Publicité Lire la suite

De notre correspondante à Moscou,

Vladimir Poutine a tenu, depuis Kaliningrad, jeudi, le discours traditionnel de rentrée scolaire. Il a ensuite rencontré des écoliers sélectionnés dans tout le pays pour un questions-réponses d'une heure. Le président russe y a redit qu’il avait été contraint d'envoyer des troupes pour « défendre les russophones de l'est de l'Ukraine ». Mais il a aussi insisté sur l'importance de l'enseignement d’une version de l'Histoire telle qu'il l'a toujours défendue :

Hier, j'ai parlé avec le ministre de l'Éducation, Sergueï Kravtsov. Il est revenu de Donetsk et des autres territoires. Ce qu’il m’a raconté, excusez-moi, mais j’en ai encore les yeux écarquillés. Les écoliers ne savaient même pas que le pont de Crimée existait. Oui, ils ne savaient même pas ça, ils pensaient que c'était une fake news ! Ils ne savaient même pas non plus que l'Ukraine et la Russie faisaient partie d'un seul État. C'est comme ça qu'on leur a appris l’Histoire. Même les adultes ne savent probablement pas que l'Ukraine n'a jamais eu son propre État avant la formation de l'URSS.

Les médias russes s’en sont faits l’écho. Les livres des écoles des territoires conquis ont été triés, et pas seulement parce qu'il faut désormais donner à l'école une autre version de l'histoire de l'Ukraine. Nina Ostanina, députée communiste à la Douma et présidente de son comité sur les questions de la famille, des femmes et des enfants, explique :

Les enfants doivent connaître l'histoire de leur patrie. Nous subissons, à notre grand regret, depuis trente ans, une déformation de l'histoire par les pseudo-patriotes libéraux, sous la pression de l'Occident collectif, très largement sous l'influence des manuels de Soros qui, sous couvert de charité, ont été largement distribués dans nos écoles et à nos enfants. Cette déformation de l'histoire a conduit au fait que toute une génération n'a plus seulement une idée incomplète, mais en fait une idée déformée du rôle du peuple soviétique dans la formation de notre pays. Beaucoup, même nos gars russes, ne connaissent pas très bien l'histoire de la Grande Guerre patriotique. Et nous ne voulons pas que nos enfants aient le même sort que les jeunes Ukrainiens, qui ont oublié à qui ils doivent leur liberté. Nous ne voudrions pas que nos enfants et nos jeunes subissent le même sort que dans les pays baltes, où on renverse et déboulonne les monuments qui honorent les soldats soviétiques.

► À lire aussi : Russie: la justice requiert 24 ans de prison contre un journaliste accusé de «haute trahison»

Le patriotisme désormais omniprésent

Depuis le 24 février, le Kremlin pousse les écoles à se montrer plus patriotiques. Et depuis ce jeudi 1er septembre, tous les élèves commencent désormais la semaine par une cérémonie de lever du drapeau et de chant de l'hymne national. Un enseignant, qui s'exprime anonymement, n’est pas bien sûr que ces mesures fonctionnent :

Je crois que la plupart des écoliers percevront cela comme des procédures formelles, qui doivent être faites afin d'être laissés tranquilles et de faire ce qui est vraiment important pour eux. Je ne pense pas non plus que de telles actions pourront inculquer une sorte de patriotisme aux élèves. Ce n'est pas quelque chose qui peut être réglementé. Vous ne pouvez pas forcer un enseignant à éduquer des patriotes, vous ne pouvez pas forcer un élève à devenir patriote. Soit ça arrive tout seul, soit ça n'arrive pas. Je pense que, dans de nombreuses écoles, toutes ces procédures seront observées de manière purement formelle, comme dans les années soviétiques, quand il était nécessaire de faire officiellement certaines choses pour continuer à vivre sa vie.

Pour autant, il n’est pas non plus certain que ces mesures seront forcément accueillies avec indifférence, au contraire :

De tels événements provoqueront inévitablement des conflits. Pas entre les enseignants et l'administration, ou les élèves et l'administration, mais entre les parents et l'administration. Les parents ont leur propre position, et si elle ne coïncide pas avec celle qui est maintenant officiellement promue, cela provoquera un grand nombre de contradictions. Je sais que, dans de nombreuses régions où se trouvent les grandes villes, la direction est consciente de ce problème et essaie de minimiser les conséquences et de réduire le nombre de conflits qui pourraient survenir. Ils demandent de tenir l’heure de cours patriotique, mais ne forcent personne à y aller.

Des sacs à dos pour la rentrée 2022 des élèves à Moscou. © Anissa El Jabri/RFI

Jeudi, Vladimir Poutine a également présidé la réunion du conseil d'administration d'un nouveau mouvement de jeunes. Un mouvement créé par le gouvernement et qui s'inspire des traditions du Komsomol et des Pionniers, organisations de jeunesses du Parti communiste de l'ère soviétique.

Enfin, parallèlement, le gouvernement a dévolu une très grande enveloppe budgétaire – 10,5 milliards de roubles – dédiée aux évacués des régions de Donetsk et de Louhansk. Le Premier ministre, Mikhaïl Michoustine, a annoncé les détails vendredi 2 septembre : versements mensuels de 10 000 roubles aux retraités et aux handicapés, même montant pour un parent seul pour chaque enfant, allocation unique pour les femmes enceintes et à la naissance d'un enfant, 5 000 roubles mensuels pour les anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale, entre autres.

Depuis le 24 février, les caisses de l’État russe, déjà très excédentaires, se sont gonflées, permettant au gouvernement une politique très généreuse d’aides sociales.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne